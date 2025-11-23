قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيكولا خوري يكشف كواليس إقناع ثريا بغداد بفيلم "ثريا حبي".. خاص

أحمد إبراهيم

كشف المخرج نيكولا خوري تفاصيل لقائه بالفنانة ثريا بغدادي واقناعها بتقديم فيلم وثائقي عنها وقصتها الرومانسية مع مارون بغدادي. 

وقال نيكولا خوري فى تصريح خاص لصدى البلد : كان اللقاء الأول بينى وثريا بغدادي عبر مراسلات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والأمر ظل محصورا فى هذا النطاق حتى التقينا بعدها فى أوروبا وتحدثت معها عن الفيلم. 

وأضاف نيكولا خوري : استمرت هذه المقابلات والتحضير للفيلم لمدة 4 سنوات وحاولت فيها ان ادرس كافة الجوانب الخاصة بالعمل حتى يخرج الى النور بشكل معين.

فيلم ثريا حبي

"ثريا حبي" فيلم وثائقي لبناني – قطري ناطق بالعربية، تبلغ مدته 81 دقيقة، ويأخذ المشاهد في رحلة عميقة داخل عالم الفنانة ثريا بغدادي، مستعيدًا علاقتها بزوجها الراحل، المخرج الكبير مارون بغدادي، بعد ثلاثة عقود من رحيله.

يعتمد الفيلم على لقطات من فيلم مارون بغدادي "حروب صغيرة" (1982)، الذي وثّق لحظة لقائهما الأولى، ويستند كذلك إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف تفاصيل حياتها الداخلية. 

ويركز العمل على علاقة ثريا بجسدها بعد سنوات من الرقص والتأمل، كما يتأمل فكرة الحداد واستعادة الذاكرة، عبر سرد بصري حميم ينسج بين الماضي والحاضر بروح شاعرية.

وضمّت لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم وثائقي كلًا من: جولي بيرجيرون (منتجة – فرنسا)، بسام مرتضى (مخرج ومنتج – مصر)، وعلا سلامة (المديرة التنفيذية لمؤسسة فيلم لاب فلسطين – فلسطين). 

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). 

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. 

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

