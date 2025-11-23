محمد سيد بشير: مسلسل «فرصة تانية» باظ في نصه.. وأكتر مسلسل اتحارب

كشف المؤلف محمد سيد بشير العديد من المفاجآت عن كواليس مسلسل "فرصة تانية" الذي لعبت بطولته الفنانة ياسمين صبري، مشيرًا إلى أنه يُعتبر أنجح مسلسل في مشواره الفني رغم اضطراره لتعديل الكثير والكثير بسبب جائحة كورونا.

وقال بشير، خلال لقائه مع الفنانة هبة عبد الغني، في بودكاست "بوب كورنر": "مسلسل فرصة تانية كان المفروض يتعمل بعد مسلسل "أيوب" على طول، ولكن وقتها طلبوا مني أعمل شعبي تاني فعملنا "أبو جبل"، ولما جه وقت "فرصة تانية" هو أكتر مسلسل نجح لي في حياتي، ويعتبر أكتر مسلسل اتحارب وباظ مننا في نصه بسبب كورونا".

وأضاف: “لما جات كورونا كان ناقصنا 11 يوم تصوير، ويعتبروا أهم مشاهد في المسلسل كله، فاضطريت أقص نص المشاهد، وبعدين اتفاجئنا إن لوكيشن الفنان محمود البزاوي ومحمد دياب وياسمين صبري مش موجودين ومش هينفع يتأجروا عشان كورونا، واتقالي اتصرف وكان لازم أنقذ الموقف”.

وأردف بشير: "اضطريت أغير لوكيشن هبة مجدي ومحمد دياب 3 مرات، وكنا بنقول دراميًا "أصلنا رجعنا لبيتنا القديم"، ومحمود البزاوي في أحداث المسلسل عمره ما قعد على قهوة في الأيام اللي كانت ناقصة تصوير كل المشاهد كان الفنانين فيها بيروحوله على القهوة يقابلوه حتى ياسمين صبري".

وأشار محمد سيد بشير إلى أن المنتج الراحل حسام شوقي أخبره باحتمالية عرض مسلسله في الموسم الرمضاني بمفرده، قائلًا: "اتفاجئت إن حسام شوقي بيقولي إنت الوحيد اللي فاضله 11 يوم تصوير، وممكن تكون الوحيد اللي يعرض في رمضان، ولكن اتحسنت الأجواء والظروف قبل رمضان بأيام بسيطة، فدخلت باقي المسلسلات تصور، وفيه أعمال تانية اتأجلت بالفعل زي مسلسل "لعبة نيوتن".