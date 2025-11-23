قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سيد بشير: مسلسل «فرصة تانية» باظ في نصه.. وأكتر مسلسل اتحارب

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
سعيد فراج

كشف المؤلف محمد سيد بشير العديد من المفاجآت عن كواليس مسلسل "فرصة تانية" الذي لعبت بطولته الفنانة ياسمين صبري، مشيرًا إلى أنه يُعتبر أنجح مسلسل في مشواره الفني رغم اضطراره لتعديل الكثير والكثير بسبب جائحة كورونا.

وقال بشير، خلال لقائه مع الفنانة هبة عبد الغني، في بودكاست "بوب كورنر": "مسلسل فرصة تانية كان المفروض يتعمل بعد مسلسل "أيوب" على طول، ولكن وقتها طلبوا مني أعمل شعبي تاني فعملنا "أبو جبل"، ولما جه وقت "فرصة تانية" هو أكتر مسلسل نجح لي في حياتي، ويعتبر أكتر مسلسل اتحارب وباظ مننا في نصه بسبب كورونا".

وأضاف: “لما جات كورونا كان ناقصنا 11 يوم تصوير، ويعتبروا أهم مشاهد في المسلسل كله، فاضطريت أقص نص المشاهد، وبعدين اتفاجئنا إن لوكيشن الفنان محمود البزاوي ومحمد دياب وياسمين صبري مش موجودين ومش هينفع يتأجروا عشان كورونا، واتقالي اتصرف وكان لازم أنقذ الموقف”.

https://www.youtube.com/watch?v=XHa_CTbV_9o 

وأردف بشير: "اضطريت أغير لوكيشن هبة مجدي ومحمد دياب 3 مرات، وكنا بنقول دراميًا "أصلنا رجعنا لبيتنا القديم"، ومحمود البزاوي في أحداث المسلسل عمره ما قعد على قهوة في الأيام اللي كانت ناقصة تصوير كل المشاهد كان الفنانين فيها بيروحوله على القهوة يقابلوه حتى ياسمين صبري".

وأشار محمد سيد بشير إلى أن المنتج الراحل حسام شوقي أخبره باحتمالية عرض مسلسله في الموسم الرمضاني بمفرده، قائلًا: "اتفاجئت إن حسام شوقي بيقولي إنت الوحيد اللي فاضله 11 يوم تصوير، وممكن تكون الوحيد اللي يعرض في رمضان، ولكن اتحسنت الأجواء والظروف قبل رمضان بأيام بسيطة، فدخلت باقي المسلسلات تصور، وفيه أعمال تانية اتأجلت بالفعل زي مسلسل "لعبة نيوتن".

محمد سيد بشير المؤلف محمد سيد بشير ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

تفاصيل الوثيقة الأوروبية للسلام ترفض التنازلات في الخطة الأميركية وتؤكد على حفظ السيادة الأوكرانية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد