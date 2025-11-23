قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد فيديو مثير للجدل.. ترامب يتهم خصومه بالخيانة ويدعو لاعتقالهم

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية جديدة بعدما شن هجوما لاذعا على مجموعة من النواب الديمقراطيين، متهما إياهم بـ"الخيانة" وداعيا إلى اعتقالهم، وذلك عقب نشرهم فيديو يدعو أفراد الجيش الأمريكي إلى رفض أي أوامر قد تعد "غير قانونية".

ونشر ترامب تصريحاته عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث قال إن "الخونة الذين أمروا الجيش بعدم طاعة أوامري يجب أن يكونوا الآن خلف القضبان"، معتبراً أن ما قاموا به يشكل "تمردا على أعلى مستوى"، وهي جريمة كبرى بحسب وصفه.

 وفي منشور آخر، أكد الرئيس الأمريكي أن "عديداً من كبار علماء القانون" يشاطرونه الرأي بأن النواب الستة المتورطين في الفيديو ارتكبوا "جريمة خطيرة".

وكان الفيديو الذي صوره ستة نواب ديمقراطيين من قدامى المحاربين من بينهم كريس ديلوزيو وجيسون كرو وميكي شيريل قد دعا العسكريين إلى الالتزام بالدستور ورفض أي تعليمات قد تُستخدم، وفق تعبيرهم، بشكل غير قانوني خلال الولاية الثانية لترامب، وسط تخوفات من إمكان اللجوء للجيش في التعامل مع احتجاجات داخلية أو ملفات سياسية شائكة.

واعتبر ترامب الخطاب دليلاً على "تحريض تمردي"، مشيراً إلى أن القانون الأمريكي يعاقب على التمرد بعقوبات مشددة قد تصل في بعض الحالات إلى الإعدام. في المقابل، رد النواب الديمقراطيون بأن رسالتهم "غير سياسية" وأن هدفها تذكير العسكريين بواجباتهم الدستورية، مؤكدين أن رفض الأوامر غير القانونية جزء من مسؤولياتهم المهنية.

ووسط تفاعلات واسعة، رأى معارضو ترامب أن تصريحاته تحمل "نزعة ترهيبية" تستهدف الأصوات المنتقدة، فيما ربطت تقارير إعلامية التوتر الحالي بتصاعد الخلاف بين المؤسستين السياسية والعسكرية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض عقب انتخابات 2024.

وأشار خبراء إلى أن حديث النواب لا يستوفي شروط تعريف "التمرد" الذي يقتضي التحريض على إسقاط الحكومة، مؤكدين أن تصريحاتهم تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً، وأنه لم تُصدر أي جهة رسمية حتى الآن اتهامات مرتبطة بالحادث.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النواب الديمقراطيين الخيانة الجيش الأمريكي البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد