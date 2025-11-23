تفاصيل إنهاء محافظات المرحلة الثانية لاستعدادات انتخابات مجلس النواب

انهت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تجهيز المقار الانتخابية للناخبين ، امام الناخبين حيث ستجري الانتخاباتغدا وبعد غد في 13 محافظة..

الغربية

تتزين لجان محافظة الغربية استعدادًا لاستقبال المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر عقدها يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري، وسط حالة من الجاهزية الكاملة والمتابعة الميدانية المكثفة للأجهزة التنفيذية داخل جميع المراكز والمدن والأحياء، لضمان أن تكون اللجان جاهزة بصورة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

توجيهات تجهيز لجان مجلس النواب

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الاستعدادات تجري على مدار الساعة داخل ٦٤٢ لجنة انتخابية موزعة على ٦١٣ مقرًا، تستعد لاستقبال ٣ ملايين و٦٥٨ ألفًا و٨٩٦ ناخبًا، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تسهّل على المواطنين المشاركة والإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

دعم محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الجولات الميدانية المفاجئة التي ينفذها تستهدف التأكد ميدانيًا من جاهزية المقار الانتخابية، ومراجعة تجهيز الفصول والقاعات، وتوفير الإضاءة والتهوية، ومصادر الطاقة البديلة والمولدات الكهربائية، وتأمين مداخل ومخارج المدارس، إلى جانب استكمال الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، بما يضمن سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية.

وفي محيط اللجان، شدد المحافظ على رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والمعوقات، وقص وتهذيب الأشجار، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع متابعة الإنارة العامة بالشوارع المؤدية للجان، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتسهيل وصول المواطنين، فضلًا عن مراجعة خطوط التليفونات الأرضية داخل المقار لتأمين التواصل الفعّال خلال يومي الاقتراع.

كما وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد في المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من اللجان، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التعامل مع أي موقف طارئ، إلى جانب استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات الشفط تحسبًا لأي تقلبات جوية.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني حتى اللحظات الأخيرة قبل فتح اللجان، قائلًا إن الهدف هو أن تُجري محافظة الغربية انتخابات تُجسّد أعلى درجات الانضباط والتنظيم، مؤكدًا :أدعو أبناء محافظة الغربية للمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب، فمشاركتهم هي الركيزة الأساسية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقد وفّرنا كل سبل الراحة داخل المقار وخارجها لضمان عملية انتخابية سلسة وآمنة للجميع.”

كفر الشيخ

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، اليوم الأحد، كافة استعداداتها لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، بعد الانتهاء من تجهيز 48 مقراً انتخابياً على مستوى المدينة وقرى المركز، استعدادًا لاستقبال الناخبين يومي الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري، وشملت الاستعدادات تجهيز اللجان والاستراحات وتوفير الاحتياجات اللوجستية لضمان عملية انتخابية منظمة وآمنة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المقار الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لضمان سير العملية الانتخابية بيسر دون أي معوقات، داخل جميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأجرت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولة تفقدية داخل المقار الـ48، منها 8 مقار داخل المدينة و40 مقراً في قرى المركز، مؤكدة الانتهاء من تجهيز مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وتوفير أماكن انتظار حضارية ومجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، بالإضافة إلى توفير كراسٍ متحركة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما جرى توفير مولدات كهرباء احتياطية، ومقاعد انتظار، ومظلات، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والإنارة في محيط اللجان والشوارع المؤدية إليها، ورفع أي إشغالات لضمان سهولة وصول المواطنين إلى المقار الانتخابية خلال يومي الاقتراع.

وأكدت رئيس مركز ومدينة بيلا، أن جميع المقار أصبحت جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين والناخبات في العرس الديمقراطي، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أن المشاركة الفعالة تمثل دعماً لمسيرة الوطن الديمقراطية وتعزيزاً لاستقراره.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة كفر الشيخ، أنهت تجهيز 501 مقراً انتخابياً و527 لجنة فرعية، استعدادًا لاستقبال 2 مليون و420 ألفاً و182 ناخباً في انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى المحافظة.

جنوب سيناء

أعلن اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جاهزية المحافظة للاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد داخل جميع اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي وثقافة أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع قطاعات الأمن والكهرباء والصحة والتعليم والوحدات المحلية، انتهت من تجهيز المدارس المحددة كمقار انتخابية، بالإضافة إلى تجهيز اللجان العامة والفرعية، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح اللواء خالد مبارك أن المحافظة خصصت لجنتين عامتين و18 لجنة فرعية لإجراء الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية. وتقع اللجنة العامة الأولى بمدينة شرم الشيخ، وتضم 9 لجان فرعية موزعة على شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين، فيما تقع اللجنة العامة الثانية بمدينة طور سيناء وتشمل 9 لجان فرعية موزعة على الطور و أبورديس و أبوزنيمة ورأس سدر، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 لجنة فرعية.