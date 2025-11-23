تعليم الجيزة تستبعد معلما وتحيله للتحقيق بسبب تحرشه بالطالبات

قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، استبعاد معلم دراسات اجتماعية ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه بمدرسة الأورمان الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة الدقي التعليمية.

قرار استبعاد معلم الدراسات الاجتماعية بمدرسة الأورمان الإعدادية، جاء بناء على عدة شكاوى من الطالبات بتعرضهن للتحرش من المعلم.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تشكيل لجنة على الفور للتحقيق والاستماع لأصحاب الشكاوى بعد تحريرهم شكاوى رسمية بإدارة الدقي التعليمية، وجاء قرار الوقف والاستبعاد لحين الفصل النهائي في الشكاوى بعد الاستماع لكافة الأطراف، وصدور قرار نهائي، مؤكدا أن المساس بالطلاب غير مقبول به ويأتي التعامل مع مثل هذه الشكاوى قبل الناحية التعليمية.