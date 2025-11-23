نائب محافظ الجيزة يتابع الرصف بالحوامدية ويتفقد تطوير طريق جسر المنوات

الأحد 23/نوفمبر/2025 - 02:17 م 11/23/2025 2:17:54 PM

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التوسعة والتطوير بطريق جسر المنوات الرابط بين مدينة الحوامدية داخليا بمركزي أبو النمرس والبدرشين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال وضع طبقة السن بالشوارع الجانبية للبدرشين وعرابي وأبو جبر تمهيدا لبدء أعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف والتطوير بمدينة الحوامدية.

ووجه الشهابي، برفع الاشغالات والالتزام بخط التنظيم مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو أعمال الخطة الاستثمارية.

رافق نائب المحافظ عبد الخالق عوض رئيس مدينة الحوامدية

ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وأبو النجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤولي شركة مياة الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة، والشركة المنفذة للاعمال.