الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ الجيزة تستعرض أبرز مشروعات التطوير السياحي والحضاري

أحمد زهران

قامت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة بعرض شامل لأبرز التجارب والمشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة، وذلك خلال الجلسات واللقاءات المقامة على هامش أعمال مشاركة محافظة الجيزة بفعاليات حوار رؤساء البلديات العالمي لعام 2025 بمدينة نانجينغ الصينية.

وأوضحت نائب محافظ الجيزة أن العرض تناول التجربة الرائدة لمحافظة الجيزة في تطوير المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير والذي يعد واحدًا من أهم الصروح الثقافية والحضارية على مستوى العالم، بما يسهم في استقبال أعداد أكبر من الزائرين وتحسين تجربة السائح.
كما استعرضت هند عبد الحليم جهود المحافظة في تنفيذ مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان الملاصقة للأهرامات والذي يشمل تحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة الخدمات وتحويل المنطقة إلى مقصد حضاري وسياحي متكامل، إلى جانب عقد لقاءات مجتمعية مع الأهالي لضمان تعزيز المشاركة المجتمعية وتوافق التطوير مع احتياجات السكان.
وتطرقت عبدالحليم خلال العرض إلى انضمام محافظة الجيزة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية في مجال الأفلام مؤكدة أن هذا الانضمام يعكس التزام المحافظة بدعم الصناعات الثقافية وخلق فرص استثمارية وسياحية مرتبطة بالسينما مثل مواقع التصوير، المهرجانات، وجذب الإنتاج الدولي.
وأضافت نائب المحافظ أن مشاركة الجيزة في المؤتمر تمثل منصة مهمة لعرض المشروعات الكبرى التي تشهدها المحافظة، وتبادل الخبرات مع المدن المشاركة، ودعم جهود الترويج السياحي والاستثماري التي تتبناها المحافظة خلال المرحلة الراهنة.

