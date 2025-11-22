قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
محافظات

محافظ الجيزة: إنشاء إدارة للأسواق لضبط المنظومة وتعزيز الرقابة والقضاء على العشوائية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإنشاء إدارة جديدة تحت مسمى "إدارة الأسواق" بديوان عام المحافظة في خطوة تنظيمية تستهدف إعادة ضبط المنظومة وتطوير الأسواق، والحد من مظاهر العشوائية، بما يساهم في تقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين وتدعم الحركة الاقتصادية داخل المحافظة.


وأكد المحافظ أن الإدارة المستحدثة ستتولى تخطيط واستغلال الأراضي الفضاء خارج الكتل السكنية لإقامة أسواق نموذجية وفق معايير هندسية وتصميمية موحدة تعكس الطابع العمراني للمحافظة، مع توفير أماكن انتظار للسيارات لضمان سهولة الحركة المرورية وتحقيق سيولة للمترددين على تلك الأسواق. 


وأوضح أن الهدف هو توفير بدائل حضارية للأسواق العشوائية التي تؤثر سلبًا على المشهد العام وصحة المواطنين.


وأوضح المهندس عادل النجار أن الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن تطبيق الاشتراطات الكاملة للحماية المدنية داخل الأسواق من وسائل أمان وتجهيزات وقاية، إلى جانب دراسة التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة أعمال النظافة ورفع المخلفات لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة داخل الأسواق، بما يتماشى مع خطة المحافظة في تحسين جودة الخدمات.


وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تعزيز التواجد الأمني والرقابي داخل وحول الأسواق من خلال نقاط أمنية ثابتة ومتحركة، مع دراسة تركيب كاميرات مراقبة أو التعاقد مع شركات أمن متخصصة، بما يضمن تحقيق الانضباط وحماية المواطنين من أي سلوكيات خارجة. 


وكلف المحافظ الإدارة الجديدة بتكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والأجهزة الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة منع استغلال أصحاب الباكيات للمرافق العامة من كهرباء أو مياه بطرق غير مشروعة أو دون سداد مستحقاتها القانونية، مؤكدًا أن هذا السلوك يتسبب في إهلاك البنية التحتية وتدهور كفاءة الخدمات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات.


وشدد محافظ الجيزة علي تفعيل التعاون مع الغرفة التجارية في طرح مبادرات وعروض تخفيضات بالتعاون مع كبار التجار لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة الأسواق من خلال حوافز وإجراءات محفزة بما يعزز الشراكة بين المحافظة والمستثمرين ويضمن استدامة الخدمات داخل الأسواق الجديدة.


وأكد أن إنشاء إدارة الأسواق يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالشارع الجيزاوي وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية التنظيمية للخدمات المقدمة للمواطنين.

