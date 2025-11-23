محافظ الجيزة يشارك في احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في الاحتفال الرسمي الذي نظمته دار الإفتاء المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها، والذي أقيم بمقر الدار صباح اليوم، الأحد، وسط حضور رفيع المستوى من القيادات الدينية والتنفيذية والشخصيات العامة.

وتأتي مشاركة محافظ الجيزة في إطار حرص المحافظة على دعم المؤسسات الدينية والعلمية التي تسهم بدور فاعل في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الوسطية، وتأكيد مكانة دار الإفتاء كإحدى المؤسسات الوطنية التي تلعب دورًا محوريًا في نشر الفكر الرشيد والاعتدال وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة.

ونقل المحافظ تهنئته لفضيلة مفتي الجمهورية والعاملين بدار الإفتاء بهذه المناسبة التاريخية، مشيدًا بما تقدمه الدار من جهود علمية ومعرفية وإفتائية تخدم المجتمع المصري، وتؤكد ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن إسهاماتها في مواجهة الخطاب المتشدد والفتاوى المغلوطة من خلال منهجية رصينة تجمع بين الأصالة والتجديد.

كما أعرب المحافظ عن تقديره لرسالة دار الإفتاء ودورها المتنامي في دعم استقرار المجتمع وبناء الوعي، مؤكدًا استمرار التعاون بين محافظة الجيزة والمؤسسات الدينية لدعم منظومة الوعي الوطني ونشر ثقافة التسامح والحوار.

حضر الحفل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والقس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وعدد من السفراء، وجمع من علماء الأزهر والأوقاف، ورجال الفكر والثقافة والإعلام والمجتمع المدني.