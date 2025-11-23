القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن ما يحدث في لبنان الآن تصعيد إسرائيلي خطير، حيث استهدفت الغارة شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت ووقعت دون إنذار مسبق.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه جرت العادة أن يكون هناك إنذار مسبق قبل أي غارة تنفذ بالضاحية الجنوبية ببيروت، حيث كان يوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق التي سيقصفها، لكن هذه المرة جاءت الغارة الإسرائيلية دون إنضار مسبق واستهدفت شقة سكنية بالضاحية في يوم يوافق عطلة رسمية في لبنان، لذلك فالمنطقة ممتلئة بالسكان.

وتابع أن المؤشرات الأولية تقول إن هناك عدد كبير من الضحايا سواء شهداء أو مصابين جراء هذا الاستهداف في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت الذي يأتي بعد اعتداءات إسرائيلية في الجنوب اللبناني، مؤكدا أن هذه الغارة تعد فصلا جديدا من فصول التصعيد الإسرائيلي على لبنان.