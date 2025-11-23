أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الغارة الإسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سعي الولايات المتحدة إلى الإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك في رسالة وزير الخارجية الأمريكي إلى لبنان؛ بمناسبة عيد الاستقلال الـ 82، ونشرتها .



وقال روبيو - في الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهاني القلبية للشعب اللبناني بمناسبة احتفاله بالذكرى الثانية والثمانين لاستقلاله".



وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن حكومة لبنان اتخذت هذا العام خطوات شجاعة لبناء مستقبل أكثر إشراقا للشعب اللبناني.. مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع لبنان؛ في إطار سعيهما المشترك لتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان والمنطقة.