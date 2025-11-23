قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا: نسعى للإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة

وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو
وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو
أ ش أ

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سعي الولايات المتحدة إلى الإبقاء على شراكة مع لبنان لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في رسالة وزير الخارجية الأمريكي إلى لبنان؛ بمناسبة عيد الاستقلال الـ 82، ونشرتها .
وقال روبيو - في الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية - "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهاني القلبية للشعب اللبناني بمناسبة احتفاله بالذكرى الثانية والثمانين لاستقلاله".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن حكومة لبنان اتخذت هذا العام خطوات شجاعة لبناء مستقبل أكثر إشراقا للشعب اللبناني.. مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع لبنان؛ في إطار سعيهما المشترك لتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان والمنطقة.

