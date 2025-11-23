البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي

استهلّت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مواصلة صعودها الذي اختتمت به تعاملات الأسبوع الماضي.

أداء مؤشرات البورصة

مؤشر EGX30 ارتفع بنسبة 0.32% مسجلًا 40,431 نقطة.

مؤشر EGX30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.3% ليصل إلى 50,130 نقطة.

مؤشر EGX30 للعائد الكلي زاد بنسبة 0.14% مسجلًا 18,235 نقطة.

مؤشر EGX35-LV قفز بنسبة 0.81% ليبلغ 4,531 نقطة.

مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة

مؤشر EGX70 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.68% ليصل إلى 12,383 نقطة.

مؤشر EGX100 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.55% مسجلًا 16,383 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفع بنسبة 0.15% ليصل إلى 4,301 نقطة.

مؤشر تميّز زاد بنسبة 0.71% مسجلًا 18,042 نقطة.