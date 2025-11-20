رئيس البورصة المصرية: الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة استراتيجية

شارك الدكتور/ إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس الموافق 20-نوفمبر-2025، في الجلسة النقاشية الرئيسية ضمن فعاليات مؤتمر (The Market 2.0) الذي نظمته بورصة البحرين بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، وقد عقدت الجلسة تحت عنوان "رؤى الرؤساء التنفيذيين للبورصات حول المشهد التكنولوجي المتغير" بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للبورصات العربية. وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من قيادات البورصات والمؤسسات المالية وخبراء أسواق المال من الدول العربية.

وأكد الدكتور عزام خلال الجلسة أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة استراتيجية، مشيراً إلى أن استثمارات البورصة المصرية في التكنولوجيا قد شهدت نمواً بنحو 100% خلال العام الماضي، كما ارتفعت استثمارات البورصة في الأمن السيبراني بنحو 40% خلال نفس الفترة. وأضاف: قامت إدارة البورصة في الفترة الماضية بالتركيز على تحديث منصة التداول الأساسية الجديدة والمقرر إطلاقها في عام 2026 كما قمنا بتطوير أكثر من 10 نظم دعم أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاعات التكنولوجية.

وسلط رئيس البورصة المصرية الضوء على عدد من الأنظمة الحديثة التي تم إطلاقها لتعزيز السيولة وزيادة عمق السوق، بما في ذلك نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)، ونظام شهادات الإيداع الدولية (GDR)، إضافة إلى تطبيق EGX Gate الذي يوفر تجربة رقمية متقدمة للمستثمرين.

وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية ماضية في خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية –بما يتطلبه من تطوير وتحديث تكنولوجي – وأيضا توسيع استخدام التطبيقات الرقمية لدى شركات السمسرة، دعماً لجهود الشمول المالي ومواكبة لمسار التحول الرقمي في سوق رأس المال.

واختتم رئيس البورصة مشاركته بالتأكيد على أن تطوير فرق العمل التكنولوجية داخل البورصة يرتكز على تعزيز المهارات التقنية وبناء ثقافة مؤسسية مرنة، مشيراً إلى أن نحو 18% من العاملين بالبورصة يعملون حالياً في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في منظومة عمل البورصة المصرية.





