عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع نتائج إنفيديا القوية وانتعاش تجارة الذكاء الاصطناعي

مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع نتائج إنفيديا القوية وانتعاش تجارة الذكاء الاصطناعي
مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع نتائج إنفيديا القوية وانتعاش تجارة الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد تقرير فصلي استثنائي من شركة إنفيديا للتكنولوجيا وتوقعات متفائلة أعادت الثقة في تجارة الذكاء الاصطناعي التي تقود السوق الصاعدة.
وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 525 نقطة، أي بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركّب بنحو 1.6%، وساهمت مكاسب شركات "وولمارت" لتجارة التجزئة و"إنفيديا" في تعزيز الارتفاع، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وقفزت أسهم إنفيديا بنسبة 4% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها الفصلية المنتظرة، والتي تجاوزت توقعات وول ستريت للأرباح والإيرادات، كما قدمت الشركة توقعات أقوى من المتوقع لمبيعات الربع الرابع، حيث قال الرئيس التنفيذي، جنسن هوانج، إن الطلب على رقائق الجيل الحالي "بلاكويل" "غير مسبوق"، كما رفض فكرة وجود فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وذكرت الشبكة الإخبارية أنه على ما يبدو أن التوجيه الإيجابي من شركة إنفيديا رفع معنويات المستثمرين بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي، والتي كانت قد تراجعت في الجلسات الأخيرة وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات والتمويل الدائري، كما دفعت النتائج العديد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للارتفاع في جلسة ما بعد الإغلاق.
كما تلقت الأسهم دفعة طفيفة بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أفضل من المتوقع، إذ أظهر أن الاقتصاد أضاف 119 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، متجاوزاً التوقعات.
جلان /ر ح م ن

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

دانيال البنا، المحلل الاقتصادي

محلل اقتصادي: تناقض بيانات الوظائف والبطالة يربك الأسواق الأميركية ويقلّص توقعات خفض الفائدة

الجولان

تصعيد يخنق الجولان.. القنيطرة تحت ضغط الحواجز الإسرائيلية والانتشار الروسي

الفاشر

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

