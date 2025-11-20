مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع مع نتائج إنفيديا القوية وانتعاش تجارة الذكاء الاصطناعي

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد تقرير فصلي استثنائي من شركة إنفيديا للتكنولوجيا وتوقعات متفائلة أعادت الثقة في تجارة الذكاء الاصطناعي التي تقود السوق الصاعدة.

وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 525 نقطة، أي بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركّب بنحو 1.6%، وساهمت مكاسب شركات "وولمارت" لتجارة التجزئة و"إنفيديا" في تعزيز الارتفاع، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقفزت أسهم إنفيديا بنسبة 4% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها الفصلية المنتظرة، والتي تجاوزت توقعات وول ستريت للأرباح والإيرادات، كما قدمت الشركة توقعات أقوى من المتوقع لمبيعات الربع الرابع، حيث قال الرئيس التنفيذي، جنسن هوانج، إن الطلب على رقائق الجيل الحالي "بلاكويل" "غير مسبوق"، كما رفض فكرة وجود فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذكرت الشبكة الإخبارية أنه على ما يبدو أن التوجيه الإيجابي من شركة إنفيديا رفع معنويات المستثمرين بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي، والتي كانت قد تراجعت في الجلسات الأخيرة وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات والتمويل الدائري، كما دفعت النتائج العديد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للارتفاع في جلسة ما بعد الإغلاق.

كما تلقت الأسهم دفعة طفيفة بعد صدور تقرير وظائف أمريكي أفضل من المتوقع، إذ أظهر أن الاقتصاد أضاف 119 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، متجاوزاً التوقعات.

جلان /ر ح م ن