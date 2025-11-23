ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 قتـ.ـيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار على جنوب ووسط فيتنام إلى 90 قتيلا، بينما لا يزال 12 شخصا في عداد المفقودين.

ضحايا مقاطعة داك لاك الجبلية في وسط البلاد

وذكرت وزارة البيئة في فيتنام، بحسب موقع (فيتنام بلس) الإخباري اليوم /الأحد/، أن أكثر من 60 من بين الضحايا التسعين الذين لقوا مصرعهم سجلوا في مقاطعة داك لاك الجبلية في وسط البلاد، حيث غمرت مياه الفيضانات عشرات الآلاف من المنازل.

وأظهر تقرير صادر عن إدارة السدود والوقاية من الكوارث، تم تحديثه صباح اليوم، 90 حالة وفاة مؤكدة و12 شخصا في عداد المفقودين، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالـ 24 ساعة السابقة.

وقد استخدمت السلطات طائرات هليكوبتر لإسقاط المساعدات جوا للمجتمعات التي عزلتها الفيضانات والانهيارات الأرضية، فيما نشرت الحكومة عشرات الآلاف من الموظفين لتسليم الملابس وأقراص تنقية المياه والوجبات سريعة التحضير وغيرها من الإمدادات إلى المناطق المتضررة.

يشار إلى أن الكوارث الطبيعية التي وقعت في فيتنام خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين، قد أسفرت عن مصرع أو فقدان 279 شخصا، كما تسببت في حدوث خسائر مادية بلغت ملياري دولار أمريكي، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني في البلاد.