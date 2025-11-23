الخارجية الإيرانية: لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء الخاصة بتخصيب اليورانيوم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أوضحت الخارجية الإيرانية، أن تدخل الغرب في عمل الوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية يزيد العلاقات توترا مع باقي الدول.



وأضافت: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الانصياع للإملاءات الأمريكية.



ونوهت بأن عدم جدية واشنطن في التفاوض يخالف الأعراف الدبلوماسية القائمة على المفاوضات المتكافئة.



ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تحاول فرض الإملاءات والشروط المسبقة علينا، مؤكدة رفضها أي تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا.



وشددت على أن قرار مجلس المحافظين يخالف الأعراف الحاكمة على عمل الوكالة الدولية، مسترسلا: لن نتنازل عن خطوطنا الحمراء الخاصة بتخصيب اليورانيوم.



