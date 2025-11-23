قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
أخبار البلد

شاهد.. استعدادات المدارس لعقد انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
ياسمين بدوي

أنهت المدارس استعداداتها المكثفة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 ، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتهيئة المقار الانتخابية وتوفير مناخ آمن ومنظم يُمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ويتابع مديري الادارات التعليمية تنفيذ خطط التجهيز داخل المدارس المقرر تخصيصها كلجان انتخابية.

وتواصل فرق العمل مهامها على مدار الساعة للإنتهاء من كافة التجهيزات قبل بدء العملية الانتخابية، مع التأكيد على التعاون الكامل بين الإدارات التعليمية والجهات التنفيذية والمعنية.

الدراسة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم في جميع المدارس التي لا تستخدم كلجان انتخابية

فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب وعدم تعطيل اليوم الدراسي الا فى المدارس المخصصة للانتخابات ، أكدت الدكتورة  همت إسماعيل أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم في جميع المدارس التي لا تستخدم كلجان انتخابية، مشددًة على أن العملية التعليمية تسير وفق الجداول المقررة دون أي تعطيل، مع توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين خلال فترة الانتخابات.

وأوضحت " وكيل أول الوزارة " أن عدد المدارس المخصصة كلجان انتخابية يبلغ (٣٢٤ ) مدرسة فقط على مستوى المحافظة، بينما تستمر الدراسة في باقي المدارس بصورة كاملة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان عدم تأثر الطلاب بسير العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع على مدار الساعة جاهزية اللجان الانتخابية، وفي الوقت نفسه تتابع انتظام الدراسة فى ظل توفير مناخ تربوي مناسب خلال هذه الفترة.

كما وجهت " مدير المديرية " مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الانضباط، والالتزام بالجدول الدراسي، والاطمئنان على سير الشرح والأنشطة ، مؤكدًة أن المدرسة ستظل دائمًا مكانًا للتعليم والتربية مهما تزامنت معها مناسبات أو فعاليات وطنية.

ومن جانبه أعلن اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء جاهزية المحافظة للاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد في جميع اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كل سُبل الدعم اللوجستي بالتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة المعنية بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي وثقافة مواطني جنوب سيناء.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة من أمن وكهرباء وصحة وتعليم ووحدات محلية، انتهت من تجهيز المدارس المخصصة كمقار انتخابية، وكذلك اللجان العامة والفرعية، مشددًا على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح اللواء خالد مبارك،  أن المحافظة خصصت لجنتين عامتين و18 لجنة فرعية لإجراء الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية.

وتقع اللجنة العامة الأولى بمدينة شرم الشيخ وتتضمن 9 لجان فرعية موزعة على شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين.
كما تقع اللجنة العامة الثانية بمدينة طور سيناء وتشمل 9 لجان فرعية موزعة على الطور وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، ليصل الإجمالي إلى 18 لجنة فرعية.

وأشار المحافظ إلى أن 15 مدرسة أصبحت جاهزة كمقار انتخابية على مستوى المحافظة، حيث تضم مدينة الطور 6 مدارس، إضافة إلى مدرسة واحدة بكل من نويبع وسانت كاترين وأبو زنيمة.
كما تضم رأس سدر مقرّين انتخابيين، وشرم الشيخ مقرّين، إضافة إلى مقر واحد بمدينة دهب وآخر بمدينة أبورديس، بإجمالي 15 مدرسة.

وأكد  أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لإزالة أي عقبات محتملة، وتأمين تنظيم العملية الانتخابية داخل جميع المقرات، داعيًا المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية الواعية لدعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

يشار إلى أن انتخابات المصريين بالخارج جرت يومي 21 و22 نوفمبر، بينما تُجرى الانتخابات بالداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، ضمن المرحلة الثانية.


 

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

