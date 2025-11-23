قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هزة أرضية بفعل الفرح.. ماذا حدث فى مدينة جلاسكو؟ السر في كأس العالم 2026

منتخب اسكتلندا
منتخب اسكتلندا
أمينة الدسوقي

شهد ملعب هامبدن بارك ومحيطه في مدينة جلاسكو “هزة أرضية” صغيرة، عقب تسجيل المنتخب الاسكتلندي هدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع أمام الدنمارك، ليحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998.

احتفالات صاخبة تسجل زلزال

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي البريطانية (BGS)، فإن الانفجار الجماهيري عقب هدف كيني ماكلين الذي منح اسكتلندا الفوز 4-2، ولد موجة اهتزازية تعادل زلزال صغيرا جدا.

وأوضحت الهيئة أن أجهزة الرصد في مرصد جلاسكو للطاقة الحرارية الأرضية في دالمارنوك  على بعد نحو كيلومترين من الملعب سجلت اهتزاز تراوح بين -1 وصفر على مقياس ريختر، بطاقة تقدر بنحو 200 كيلووات، وهي طاقة تكفي لتشغيل ما بين 25 و40 بطارية سيارة.

لحظات أخرى هزت الأرض

لم يكن هدف ماكلين الوحيد المسؤول عن النشاط الزلزالي، فقد سجلت الأجهزة أيضًا اهتزازات واضحة لحظة إطلاق صافرة النهاية، إضافة إلى الهدف الرائع الذي أحرزه كيران تيرني ومنح المنتخب التقدم 3-2.

وتعد هذه الظاهرة مألوفة في اسكتلندا، حيث سبق أن سجلت حفلات المغنية الأميركية تايلور سويفت في إدنبرة العام الماضي نشاطا ملحوظا على مقياس ريختر نتيجة تفاعل الجماهير.

مكتومناي يحطم رقمًا فريدًا لرونالدو

كما خطف سكوت مكتومناي، نجم منتخب اسكتلندا، الأضواء بعدما قاد بلاده للتأهل إلى كأس العالم 2026، مسجلا هدفًا مذهلًا بضربة مزدوجة خلفية حازت إشادة واسعة.

وذكرت تقارير صحفية اسكتلندية أن ارتقاء مكتومناي وصل إلى نحو 8 أقدام، متجاوزًا القفزة الشهيرة لكريستيانو رونالدو خلال هدفه التاريخي في شباك يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

استحضار هدف رونالدو الأسطوري

يُعد هدف رونالدو بضربته المزدوجة في 3 أبريل 2018 واحدا من أشهر الأهداف في تاريخ البطولة ارتقى خلالها النجم البرتغالي بشكل استثنائي ليسجل من كرة عرضية أرسلها داني كارفاخال، في لقطة دفعت جماهير يوفنتوس نفسها إلى التصفيق رغم مرارة الهدف.

اسكتلندا في كأس العالم 2026 عودة تاريخية بعد 28 عاما

يمثل تأهل اسكتلندا إلى كأس العالم 2026 محطة مفصلية في تاريخ المنتخب، إذ يعود للمشاركة في المونديال بعد غياب طويل امتد لـ28 عاما.

 ويأتي هذا التأهل وسط حالة من التفاؤل بأن الجيل الحالي قادر على كسر عقدة عدم التأهل من دور المجموعات، حيث لم يسبق لاسكتلندا تجاوز هذا الدور في جميع مشاركاتها السابقة.

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026، إلى جانب التطور اللافت في أداء المنتخب تحت قيادة نجوم مثل سكوت مكتومناي وأندي روبرتسون وكيران تيرني، يطمح الاسكتلنديون إلى ظهور مشرف يوازي فرحة “الهزة الأرضية” التي صاحبت تأهلهم التاريخي.

هزة أرضية ملعب هامبدن بارك مدينة جلاسكو هزة أرضية” صغيرة المنتخب الاسكتلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

اسعاف - أرشيفية

طالبة تقفز من الطابق الثالث بعد تعدي والدها عليها بالضرب بكرداسة

مديرية أمن القليوبية

كشف غموض وفاة طفلة في بنها.. شقيقها اعتدى عليه داخل منزلهما

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد