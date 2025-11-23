قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للمياه: مصر تتخذ خطوات غير مسبوقة لبناء "منظومة مياه أكثر ذكاءً"

أحمد جابر شحاتة
أحمد جابر شحاتة
آية الجارحي

ألقى المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض IWWI 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "المياه من أجل الغد – Waters For Tomorrow"، بمشاركة واسعة من قيادات قطاع المياه والخبراء الدوليين والشركات المحلية والأجنبية.

وفي كلمته، رحّب المهندس أحمد جابر بالوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا الحدث الدولي في القاهرة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بملف المياه باعتباره أحد ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة. 

وأكد أن التحديات المائية العالمية، وخاصة في المنطقة العربية، باتت تتطلب حلولاً مبتكرة وتعاونًا دوليًا قائمًا على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح جابر أن المؤتمر يمثل منصة فريدة تجمع تحت سقف واحد رواد الصناعة وصناع القرار والقطاع الخاص والجهات البحثية لاستعراض أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة في مجالات التحول الرقمي وأنظمة التحكم الذكي، وما يرتبط بها من جهود لتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر.

وأشار رئيس القابضة إلى أن الشركة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف التحول من إدارة المرافق إلى إدارة الموارد، من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة، والتوسع في مشروعات التحلية والمعالجة المتقدمة، ودعم التصنيع المحلي، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التحول الرقمي في جميع مراحل التشغيل والإدارة.

كما أكد أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بفضل دعم الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، إلى جانب ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تحسين شامل لخدمات المياه والصرف الصحي في الريف المصري.

وخلال كلمته، شدد المهندس أحمد جابر على أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعاون والشراكة، باعتباره نافذة واسعة لتبادل الابتكارات والتعرف على التكنولوجيا الألمانية والأوروبية المتقدمة في مجالات معالجة مياه الشرب والصرف الصناعي والحمأة والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الحدث يجذب اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية وتوطين التقنيات الحديثة فيها.

واختتم جابر كلمته بالتأكيد على أن رؤية الشركة القابضة للمستقبل تقوم على بناء منظومة مياه أكثر ذكاءً واستدامة، تعتمد على الموارد غير التقليدية، وتطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أنظمة التنبؤ بالأعطال وتقليل الفاقد، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمات.

كما أعرب عن تمنياته بأن تسفر جلسات المؤتمر وورش العمل عن توصيات عملية تدعم مسار التطوير وتساهم في بناء مستقبل مائي آمن ومستدام لمصر والمنطقة.

الصرف الصحي مصر الدولي للمعارض المياه مياه الشرب التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد