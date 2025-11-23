القابضة للمياه: مصر تتخذ خطوات غير مسبوقة لبناء "منظومة مياه أكثر ذكاءً"

ألقى المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض IWWI 2025، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "المياه من أجل الغد – Waters For Tomorrow"، بمشاركة واسعة من قيادات قطاع المياه والخبراء الدوليين والشركات المحلية والأجنبية.

وفي كلمته، رحّب المهندس أحمد جابر بالوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المشاركة في المؤتمر، مشيرًا إلى أن انعقاد هذا الحدث الدولي في القاهرة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بملف المياه باعتباره أحد ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة.

وأكد أن التحديات المائية العالمية، وخاصة في المنطقة العربية، باتت تتطلب حلولاً مبتكرة وتعاونًا دوليًا قائمًا على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح جابر أن المؤتمر يمثل منصة فريدة تجمع تحت سقف واحد رواد الصناعة وصناع القرار والقطاع الخاص والجهات البحثية لاستعراض أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة في مجالات التحول الرقمي وأنظمة التحكم الذكي، وما يرتبط بها من جهود لتوطين التكنولوجيا الصناعية داخل مصر.

وأشار رئيس القابضة إلى أن الشركة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف التحول من إدارة المرافق إلى إدارة الموارد، من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة، والتوسع في مشروعات التحلية والمعالجة المتقدمة، ودعم التصنيع المحلي، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز التحول الرقمي في جميع مراحل التشغيل والإدارة.

كما أكد أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بفضل دعم الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، إلى جانب ما حققته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من تحسين شامل لخدمات المياه والصرف الصحي في الريف المصري.

وخلال كلمته، شدد المهندس أحمد جابر على أن المعرض يشكل منصة مهمة للتعاون والشراكة، باعتباره نافذة واسعة لتبادل الابتكارات والتعرف على التكنولوجيا الألمانية والأوروبية المتقدمة في مجالات معالجة مياه الشرب والصرف الصناعي والحمأة والطاقة النظيفة، مؤكدًا أن الحدث يجذب اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية وتوطين التقنيات الحديثة فيها.

واختتم جابر كلمته بالتأكيد على أن رؤية الشركة القابضة للمستقبل تقوم على بناء منظومة مياه أكثر ذكاءً واستدامة، تعتمد على الموارد غير التقليدية، وتطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتطبيق أنظمة التنبؤ بالأعطال وتقليل الفاقد، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحسن مستوى الخدمات.

كما أعرب عن تمنياته بأن تسفر جلسات المؤتمر وورش العمل عن توصيات عملية تدعم مسار التطوير وتساهم في بناء مستقبل مائي آمن ومستدام لمصر والمنطقة.