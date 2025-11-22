قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تتابع مشروعات "حياة كريمة" ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

آية الجارحي

وصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الفيوم لتفقد عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومتابعة نسب تنفيذ الأعمال، وعددًا من المشروعات التنموية بمدينة الفيوم الجديدة، واستقبله الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر ديوان عام المحافظة، في مستهل الزيارة، حيث عقدا اجتماعًا بحضور بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الفيوم، والجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والشركات المنفذة.

وأعرب وزير الإسكان، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال وعن سعادته بالتواجد في محافظة الفيوم، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى دفع معدلات العمل بمختلف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومن أهمها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تمثل محل اهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن الزيارة تشمل زيارات ميدانية لعدد من المشروعات بهدف تقديم الدعم ودفع الأعمال والتغلب على التحديات التي تواجه سير العمل، لضمان تنفيذ الأعمال بالكفاءة والسرعة المطلوبة. 

وأضاف، أن وزارة الإسكان تتابع بشكل مستمر مع محافظة الفيوم، سير العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمباني الخدمية ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، باعتبارها مشروعات استراتيجية تسهم في تحسين جودة الحياة وتلبي احتياجات مواطني بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزير الإسكان، مؤكداً أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بزيادة معدلات العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، لما تمثله من ضرورات أساسية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع هذه المشروعات أولاً بأول، لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن التعاون المستمر بين محافظة الفيوم، ووزارة الإسكان، يثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موضحاً أن ما يتم تنفيذه بالمرحلة الحالية يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة لتوفير بنية خدمية متكاملة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير بيئة لائقة للمواطن المصري.

 وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المشروعات وخطط التنمية بمدينة الفيوم الجديدة، ومراحل تطور المدينة، حيث شملت المشروعات موقف تنفيذ أعمال المرافق ومصادر التغذية الرئيسية بالمياه، وقطاعي الصرف الصحي والكهرباء، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات منذ بدء العمل بالمدينة وحتى 30 يونيو 2025 حوالي 2 مليار و259 مليون جنيه، كما تم استعراض خطة العمل بالعام المالي 2025 /2026 بمختلف القطاعات بمدينة الفيوم الجديدة، وأهم المشروعات الجاري تنفيذها ومنها تنفيذ الطريق بين المدينة والمحافظة، وشبكة كهرباء المنطقة الصناعية الثانية بالامتداد الشرقي، واستكمال زراعة وتنسيق الموقع لعدة طرق، بجانب أهم المشروعات الجاري طرحها، والتي تركز على أعمال التطوير والبنية الأساسية والزراعة والتجميل، بجانب مناقشة مقترحات تطوير المدينة، ومنها إنشاء كوبري سيارات علوي على طريق القاهرة/أسيوط الغربي لربط شرق المدينة بغربها.

ثم اطلع وزير الإسكان ومحافظ الفيوم، على الموقف التنفيذ للمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة (الفيوم ) بإجمالي 367 مشروعا، تشمل 20 مجمع خدمي -20 مجمع زراعي -68 مركز شباب – 43 كوبرى ري - 63 مشروع وحدات ومراكز الصحة، و19 نقطة إسعاف – 8 منشآت تضامن اجتماعى- 63 مشروع كهرباء - 63 قرية طرق.

وفي هذا الإطار وجه الوزير بالالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات الذي يتم العمل بها حتى الانتهاء منها، وسرعة إنهاء إجراءات استلام المشروعات المنتهية والانتهاء من كافة الملاحظات قبل التسليم.

وتابع الوزير والمحافظ، مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولى والتي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم بتكلفة 7.83 مليار جنيه، لخدمة 46 قرية بمركزي أطسا ويوسف الصديق، مقسمة إلى: 8 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة 72.5 الف م/3يوم، و11 مشروع صرف صحي.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الفيوم، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بالمحافظة، والتي تتكون من 10 محطات مياه شرب متنوعة بطاقة تصميمة 853 آلاف م3/يوم، من خلال شبكات مياه بطول 5.4 ألف كم، وخطوط نقل مياه ومآخذ مياه عكرة وغير ذلك من مكونات المنظومة، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، والتي تتكون من 146 محطة صرف صحي متنوعة "معالجة وروافع" بطاقة فعلية 320 ألف م3/يوم، وشبكات وخطوط انحدار بطول حوالي 1369كم، وغير ذلك.

كما تم خلال اللقاء استعراض مشروعات الإحلال والتجديد المنتهية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 2014 إلى 2022 ، والمشروعات من عام 2023 حتى 2025، ومهام الشركة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، لخدمة الأهالي بعدد 63 قرية بمركزين، والتي تشمل شبكات صرف صحي لـ15قرية، ووصلات صرف صحي ومياه شرب لـ36 قرية، و5 محطات مياه شرب، بجانب استعراض مشروعات توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم والممولة من شركاء التنمية.

