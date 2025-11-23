قرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل القرار الوزاري المنظم لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر، والذي صدر عام 2014.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزير قرر تعديل القرار بما يتناسب مع المستجدات الحاصلة داخل منظومة التعليم الخاص والدولي لضمان توفير بيئة مدرسية تتسق مع خطط وزارة التربية والتعليم في توفير خدمة تعليمية مرضية لكل الأطراف وتحكم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور بشكل منضبط، وتجعل الطالب وأمنه وحقوقه التربوية والتعليمية أولوية داخل المنظومة.

وعلى جانب اخر ، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا تنفيذ ماجاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 وعقده من 14 ديسمبر 2025 حتى 17 ديسمبر 2025

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : موعد عقد التقييم النهائي "الترم الاول" للصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 خلال أيام 3 و 4 و 5 يناير 2026

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ضوابط عقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس .

حيث قالت مديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 أنها تعقد وفقا للضوابط التالية :

- في امتحانات شهر نوفمبر 2025 توضع 3 نماذج مختلفة لكل مادة من خلال موجه أول المادة

- يختص كل موجه بتطبيق المواصفات الفنية لمادته وتحديد الوزن النسبي لوقت الامتحان سواء حصة كاملة أو حزء منها مع التعميم على معلميه المنفذين بالمدارس

- يلتزم المعلم بتسجيل الدرجات لكل تلميذ في سجل يعده المعلم ويتضمن توقيع موجه المادة ومدير المدرسة

- امتحانات شهر نوفمبر 2025 تستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم في الفترة المستهدفة في تلك الفترة الزمنية بواقع 5 درجات

- يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات فقط

- المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاثة الأولى ( اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية)

- سيمنع تصعيد غير المتمكنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة بالصفين الأول والثاني الابتدائي

