أخبار البلد

الأدلة الاسترشادية.. «الصحة»: الإبلاغ عن واقعات «العقر الجماعي» بداية من 3 حالات فأكثر|تفاصيل

عبدالصمد ماهر

 نشرت وزارة الصحة والسكان أهم التحديثات التي وردت في الأدلة الإرشادية للوقاية من مرض السعار 2025


 وقالت وزارة الصحة والسكان العينات التي يتم سحبها من الحالة المشتبه إصابتها بمرض السعار هي لعاب، (سيرم) ويتم سحب عينة اللعاب على 3 فترات خلال 24 ساعة.


 وشددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة الإبلاغ عن واقعات العقر الجماعي بداية من 3 حالات فأكثر ، موضحة أن جرعات الوقاية ما بعد التعرّض للعقر أو الخدش من الحيوان أصبحت 4 جرعات فقط بدلًا من 5 جرعات وبنفس المسافات البينية للأربع جرعات (١٤٠٧٠٣٠٠)


 وتابعت وزارة الصحة والسكان ، أنه مهما تأخرت الحالة عن أي جرعة وحضرت للمركز للإستكمال بدون (عقر جديد يتم استكمال الجرعات بغض النظر عن فترة الغياب ، وفي حالة وجود حالة تعاني من نقص المناعة يتم تقديم ما يثبت ذلك وبناء عليه يتم إعطاء جرعة خامسة في اليوم الـ 28 من تاريخ الجرعة الأولى.


في حال إمكانية متابعة الحيوان العاقر:


في حالة الحضور بعد العقر أو الخدش مباشرة يتم إعطاء الجرعة الأولى مع التنبيه على الحالة بالقيام بمتابعة الحيوان لمدة 10 أيام من تاريخ التعرّض للعقر أو الخدش حيث إنه عند عدم حدوث أى تغيرات سلوكية على الحيوان خلال فترة المتابعة يتم إيقاف العملية التطعيمية في نهاية اليوم العاشر للمتابعة.


في حالة الحضور بعد مرور عشرة أيام من تاريخ التعرّض للعقر أو الخدش يتم سؤال المريض عن حدوث أي تغيرات سلوكية للحيوان خلال فترة المتابعة، وإذا تم الإفادة بعدم وجود أي تغيرات سلوكية لا يتم إعطاء اللقاح.


الجرعات التنشيطية


في حالة الحيوان الضال يتم إعطاء عدد 2 جرعة تنشيطية الأولى اليوم صفر) والثانية (اليوم الثالث في حالة تلقي جرعات اللقاح كاملة وذلك بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الجرعة الرابعة.
يتم تأجيل الجرعات التنشيطية لحين الانتهاء من متابعة الحيوان لمدة 10 أيام من تاريخ التعرّض للعقر أو الخدش من الحيوان وفي حالة عدم حدوث أي تغيرات سلوكية لا يتم التطعيم.


المصل:


يتم إعطاء المصل للحالة المستحقة طبقًا لتقييم الجرح مرة واحدة خلال 24 ساعة وبحد أقصى 7 أيام من تاريخ الجرعة الأولى ولا يتم إعطاؤه للحالة مرة أخرى حتى لو تعرضت لعقر جديد وكان الجرح يستحق للمصل.


في حال تعذر إعطاء المصل حول موضع العقر أو الخدش في الجسم يتم إعطاؤه كاملًا في أقرب عضلة الموضع الجرح.


في حال تزامن إعطاء المصل مع تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية يتم تأجيل التطعيم (4) أشهر على الأقل، وفي حال التزامن مع تطعيم الجديري المائي يتم تأجيل التطعيم (3) اشهر على الأقل) مع الالتزام بإعطاء المصل الأولوية للمصل لأنه منقذ للحياة). 

. في حالة تعرضت الحالة لعقر جديد وكان لها عقر سابق تلقت بسببه جرعات تلقي أربع جرعات في الواقعة الأولى ثم تردّدت الحالة على المركز قبل مضي 3 شهور من تاريخ الجرعة الرابعة لا يتم التطعيم.


تلقت أربع جرعات في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز بعد مضي 3 شهور من تاريخ الجرعة الرابعة تطعيم جرعات تنشيطية.


تلقت 3 جرعات في الواقعة الأولى ثم تردّدت الحالة على المركز قبل مضي 3 شهور من تاريخ الجرعة الثالثة تطعيم الجرعة الرابعة (استكمال)


تلقت 3 جرعات في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز بعد مضي 3 شهور من تاريخ الجرعة الثالثة تطعيم جرعات تنشيطية.


تلقت جرعة أو جرعتين في الواقعة الأولى ثم ترددت الحالة على المركز استكمال جرعات).

الصحة وزارة الصحة والسكان العقر عقر الكلاب مرض السعار

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
