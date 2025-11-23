قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: إنشاء مركز محاكاة متطور على غرار اتقان القطري

وزير الصحة ونظيره القطري
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون في المجالات الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص قيادتي البلدين على توسيع آفاق الشراكة في القطاع الصحي.

نقل الخبرات القطرية في الابتكار والمحاكاة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين، واستعراض فرص التعاون في عدة محاور رئيسية، منها:


* نقل الخبرات القطرية في الابتكار والمحاكاة الطبية عبر إنشاء مركز محاكاة متطور على غرار مركز «إتقان» القطري، أحد أكبر ثلاثة مراكز عالمية في هذا المجال.


 * توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى «أسبيتار» القطري المتخصص في الطب الرياضي وجراحة العظام، والمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي بمصر، لتبادل الخبرات العلمية والبحثية.

* تعزيز التنسيق المشترك لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.


 * تطوير التعاون في مجال التطبيب «عن بُعد» واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل التجارب الناجحة.

ومن جانبه، أعرب السفير القطري عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في البرامج الصحية القائمة واستحداث مجالات جديدة، مؤكدًا الحرص على تنفيذ خطط الشراكة المشتركة بأسرع وقت.

حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والمهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة زينب الصدر والدكتور محمد عبدالحكيم والدكتورة داليا رشيد والدكتورة عائشة سلمان، ومن الجانب القطري: السيدة مريم الشيبي نائب السفير، والسيد خالد الإبراهيم مستشار السفارة.

مجلس الوزراء وزير الصحة القاهرة العاصمة الجديدة القطاع الصحي قطر

