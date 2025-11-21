3شهور .. أسباب منع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور بسمة وهبة، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "بسمة وهبة"، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون.

كما وافق المجلس على إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور ياسمين الخطيب، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "ياسمين الخطيب"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون.