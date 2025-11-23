251 طعنًا بالمرحلة الأولى وإلغاء نتائج 19دائرة في انتخابات مجلس النواب

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة فردية جاء بعد رصد مشكلات حقيقية تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، الأمر الذي استدعى تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات لحسمها بشكل مباشر.

وأشار خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع لعى قناة “صدى البلد”، إلى أن عدد الطعون المنظورة بلغ 251 طعنًا، تشمل دوائر فردية وكذلك طعونًا ضد القوائم.وأوضح أن الجهات الرقابية رصدت ملاحظات تتعلق بمخالفات دعائية ومنع بعض الوكلاء من حضور عمليات الفرز.

وشدد على أن التعامل الفوري مع المخالفات أثناء حدوثها أهم من تأجيل المساءلة، لضمان ثقة المواطن في العملية الانتخابية وشفافيتها.



