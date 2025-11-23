طلبوا فدية.. 7 متهمين في قبضة الأمن بعد احتجاز مواطن بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أشخاص لقيامهم بخطف وإحتجاز آخر بالقاهرة ، وضبط مرتكبى الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بتغيب والدها عقب خروجه من المنزل محل سكنهما مستقلاً سيارته وتلقيها إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص طلب خلاله تحويل مبلغ مالى على حافظة إلكترونية خاصة بهاتف والدها نظير إطلاق سراحه .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص) وتم تحرير المختطف "مصاب بكدمة بالوجه" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه .. وتم بإرشادهم ضبط سيارة المجنى عليه وكذا السلاح الأبيض والسيارة المستخدمان فى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.