عناصر جنائية.. حبس 11شخصا لاتهامهم في مشاجرة بالأسلحة

قررت جهات التحقيق حبس 11 شخصا لاتهامهم في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بكفر الشيخ.

كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول (6 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية") طرف ثان (5 أشخاص"لـ 4 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابتهم بجروح وسحجات متفرقة نتيجة إستخدامهم بنادق خرطوش ومصرع (مالك كشك -كائن بذات الدائرة) تصادف تواجده داخل الكشك حال نشوب المشاجرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة عدا أحدهم "هارب – جارى ضبطه"، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وضُبط بحوزتهم (3 بنادق خرطوش – سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.