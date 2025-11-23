قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها بحضور كبار الشخصيات
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 قتـ.ـيلا
أبرز مباريات اليوم الأحد 23-11-2025 والقنوات الناقلة
البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي
وزيرة التضامن: آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت ودعوات استبدالها خطوة للوراء
الخطة و8 غيابات .. 10معلومات عن لقاء الزمالك وزيسكو بـ الكونفدرالية
وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه
مصر تدعو كندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
مقترحات برلمانية لحسم ملف المصالحات بعد التعديلات المرتقبة
حقيقة تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي.. الشركة المصرية توضح
نزل والده من تركيا لوداعه.. أحمد ممدوح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه بالمنوفية
عناصر جنائية.. حبس 11شخصا لاتهامهم في مشاجرة بالأسلحة

كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق حبس 11 شخصا لاتهامهم في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء  بكفر الشيخ.

كشف وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول (6 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية") طرف ثان (5 أشخاص"لـ 4 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابتهم بجروح وسحجات متفرقة نتيجة إستخدامهم بنادق خرطوش ومصرع (مالك كشك -كائن بذات الدائرة) تصادف تواجده داخل الكشك حال نشوب المشاجرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة عدا أحدهم "هارب – جارى ضبطه"، وتم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وضُبط بحوزتهم (3 بنادق خرطوش – سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

مشاجرة الأسلحة البيضاء كفر الشيخ

