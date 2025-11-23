قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
محافظات

جنوب سيناء تستكمل استعداداتها الكاملة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب

ايمن محمد

أعلن اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جاهزية المحافظة للاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد داخل جميع اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي وثقافة أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع قطاعات الأمن والكهرباء والصحة والتعليم والوحدات المحلية، انتهت من تجهيز المدارس المحددة كمقار انتخابية، بالإضافة إلى تجهيز اللجان العامة والفرعية، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح اللواء خالد مبارك أن المحافظة خصصت لجنتين عامتين و18 لجنة فرعية  لإجراء الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية. وتقع اللجنة العامة الأولى بمدينة شرم الشيخ، وتضم 9 لجان فرعية موزعة على شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين، فيما تقع اللجنة العامة الثانية بمدينة طور سيناء وتشمل 9 لجان فرعية موزعة على الطور و أبورديس و أبوزنيمة ورأس سدر، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 لجنة فرعية.

وأشار المحافظ إلى أن 15 مدرسة أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين على مستوى المحافظة؛ منها 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من نويبع وسانت كاترين وأبو زنيمة، بالإضافة إلى مقرّين انتخابيين برأس سدر، ومقرّين بمدينة شرم الشيخ، ومقر واحد بمدينة دهب وآخر بمدينة أبورديس، بإجمالي 15 مدرسة.

وشدّد المحافظ على أن العمل يجري على مدار الساعة لإزالة أي عقبات محتملة، ولتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل جميع المقرات، داعيًا المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية والواعية دعمًا لمؤسسات الدولة وترسيخًا للديمقراطية.

يُشار إلى أن انتخابات المصريين بالخارج أُجريت يومي 21 و22 نوفمبر، فيما تُقام انتخابات الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته ضمن المرحلة الثانية.

جنوب سيناء استعداد انتخابات النواب اللجان

