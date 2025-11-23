جنوب سيناء تستكمل استعداداتها الكاملة لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب

أعلن اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جاهزية المحافظة للاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد داخل جميع اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي وثقافة أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع قطاعات الأمن والكهرباء والصحة والتعليم والوحدات المحلية، انتهت من تجهيز المدارس المحددة كمقار انتخابية، بالإضافة إلى تجهيز اللجان العامة والفرعية، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان النزاهة والشفافية.

وأوضح اللواء خالد مبارك أن المحافظة خصصت لجنتين عامتين و18 لجنة فرعية لإجراء الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري ضمن المرحلة الثانية. وتقع اللجنة العامة الأولى بمدينة شرم الشيخ، وتضم 9 لجان فرعية موزعة على شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين، فيما تقع اللجنة العامة الثانية بمدينة طور سيناء وتشمل 9 لجان فرعية موزعة على الطور و أبورديس و أبوزنيمة ورأس سدر، ليصل العدد الإجمالي إلى 18 لجنة فرعية.

وأشار المحافظ إلى أن 15 مدرسة أصبحت جاهزة لاستقبال الناخبين على مستوى المحافظة؛ منها 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من نويبع وسانت كاترين وأبو زنيمة، بالإضافة إلى مقرّين انتخابيين برأس سدر، ومقرّين بمدينة شرم الشيخ، ومقر واحد بمدينة دهب وآخر بمدينة أبورديس، بإجمالي 15 مدرسة.

وشدّد المحافظ على أن العمل يجري على مدار الساعة لإزالة أي عقبات محتملة، ولتأمين وتنظيم العملية الانتخابية داخل جميع المقرات، داعيًا المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية والواعية دعمًا لمؤسسات الدولة وترسيخًا للديمقراطية.

يُشار إلى أن انتخابات المصريين بالخارج أُجريت يومي 21 و22 نوفمبر، فيما تُقام انتخابات الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته ضمن المرحلة الثانية.