أوقاف الجيزة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة تنظّم ندوة حول "حق الجار"

نظّمت مديرية أوقاف الجيزة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ندوة دينية تثقيفية بعنوان: "حق الجار"، ضمن فعاليات المبادرة الوزارية «صحح مفاهيمك»، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ خالد خضر، مدير المديرية، وفي إطار جهود الوزارة لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الأخلاقية.

ندوة حول "حق الجار"

واستعرضت الندوة مكانة الجار في التشريع الإسلامي، مؤكدةً أن الإحسان إلى الجار جزء أصيل من منظومة القيم التي أرساها الشرع، وأن حسن المعاملة معه يُعد من مظاهر الإيمان، كما أوضحت النصوص القرآنية والسنة النبوية الداعية إلى مراعاة الجار وصيانة حقوقه، بما يؤكد أهميتها في تعزيز التماسك الاجتماعي.

وتطرّقت الندوة إلى جوانب عملية لحقوق الجوار، شملت حسن المعاملة، ومساندة الجار عند الحاجة، والمشاركة الوجدانية في المناسبات، مع التنبيه إلى آثار الإيذاء اللفظي أو السلوكي على وحدة المجتمع وترابط أفراده.

وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًّا من الحضور، الذين أشادوا بالدور التوعوي لمبادرة «صحح مفاهيمك» في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتحفيز الشباب على الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، بما يُعزّز الانتماء والمسئولية المجتمعية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة جهود الوزارة المستمرة في تعزيز الثقافة الدينية والوعي الاجتماعي، وترسيخ مفهوم الجوار كقيمة أخلاقية راسخة في المجتمع المصري.