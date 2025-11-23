مقارنة بين 5 سيارات سيدان 2026 في السوق المصري | صور ومواصفات

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو ميجان، وهيونداي إلنترا اى دى ، وام جى 5 ، ودونج فنج شاين، ورينو تاليانت .

رينو تاليانت موديل 2026

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

تحصل سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 945 ألف جنيه .

ام جى 5 موديل 2026

تنتج سيارة ام جى 5 موديل 2026 قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 150 نيوتن/متر .

ام جى 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 899 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

تصل سرعة سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 القصوي إلي 195 كم/ساعة، وبها قوة 127 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 30 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2026 تباع بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

رينو ميجان موديل 2026

خزان وقود سيارة رينو ميجان موديل 2026 يصل سعته إلي 50 لتر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون وصولا في مدة 9.5 ثانية، وبها قوة 150 حصان، ومحرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر .

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .