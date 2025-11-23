من هو إميل ليفاسور الذي ساهم في تطوير ناقل الحركة بالسيارات؟

إميل ليفاسور كان يعمل مهندس و رائد في صناعة السيارات وسباقاتها وهو من أصول فرنسية، كما انه أحد مؤسسي شركة "بانهارد وليفاسور"، والتي تعتبر واحدة من أوائل شركات تصنيع السيارات في العالم.

إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات

تصميم نظام بانهارد

ابتكر إميل ليفاسور التصميم الميكانيكي الأساسي الذي لا يزال مستخدم في معظم السيارات حتى اليوم، والذي يتضمن وضع المحرك في مقدمة السيارة وليس في الخلف أو تحت المقاعد كما كان شائعًا حينها، واستخدم نظام نقل حركة الذي يعتمد علي علبة التروس لنقل القوة إلى العجلات الخلفية.

أول ناقل حركة حديث

قدم إميل ليفاسور الكلتش " القابض" ودواسة القابض وعصا التروس "ناقل الحركة" لأول مرة في سيارته عام 1891، متجاوزًا أنظمة الدفع بالحزام غير الفعالة المستخدمة في السيارات السابقة.

الريادة في سباقات السيارات

كان يعمل إميل ليفاسور سائق سباقات، وفاز بأول سباق سيارات حقيقي في التاريخ من باريس إلى بوردو والعودة لمسافة 1200 كيلومتر في عام 1895، وسجل سرعة متوسطة بلغت 24 كم /ساعة، وأثبتت هذه الانتصارات موثوقية تصميماته للعالم.

إنشاء شركة رائدة

تعاون إميل ليفاسور مع شريكه رينيه بانهارد للحصول علي تراخيص تصنيع محركات جوتليب دايملر في فرنسا، وقاما بتطوير وبناء أول سيارات "بانهارد وليفاسور".

وفاه إميل ليفاسور

توفي إميل ليفاسور في عام 1897 متأثر بإصابات خطيرة بسبب تعرضه لحادث أثناء مشاركته في سباق باريس-مارسيليا-باريس عام 1896، وقد تم بناء نصب تذكاري لتخليد ذكراه وإسهاماته الكبيرة في صناعة السيارات.

نبذة عن تاريخ شركة بنهارد ليفاسور

شركة بانهارد و ليفاسور هي شركة فرنسية لصناعة السيارات توقف نشاطها المدني في عام 1967، بعد أن استحوزت عليها شركة سيتروين، ولا تزال الشركة إلى اليوم مصنعة للمركبات العسكرية، وعلى رأسها مدرعة خفيفة 4 × 4 أو بنهارد إيه إم إل، وتنتج في مصنعين في مارولز-إن-هوريبواكس وسان جيرمان-لافال تحت اسم بانهارد ديفانس .