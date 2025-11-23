قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم الأحد 23-11-2025 والقنوات الناقلة
البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي
وزيرة التضامن: آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت ودعوات استبدالها خطوة للوراء
الخطة و8 غيابات .. 10معلومات عن لقاء الزمالك وزيسكو بـ الكونفدرالية
وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 12 ألف جنيه
مصر تدعو كندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 90 قتـ.ـيلا
مقترحات برلمانية لحسم ملف المصالحات بعد التعديلات المرتقبة
حقيقة تعديل مواعيد الأتوبيس الترددي.. الشركة المصرية توضح
نزل والده من تركيا لوداعه.. أحمد ممدوح ضحية طلقة خاطئة من أحد أصدقائه بالمنوفية
انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها بحضور كبار الشخصيات
تكنولوجيا وسيارات

من هو إميل ليفاسور الذي ساهم في تطوير ناقل الحركة بالسيارات؟

إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات
إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات
إبراهيم القادري

إميل ليفاسور كان يعمل مهندس و رائد في صناعة السيارات وسباقاتها وهو من أصول فرنسية، كما انه أحد مؤسسي شركة "بانهارد وليفاسور"، والتي تعتبر واحدة من أوائل شركات تصنيع السيارات في العالم.

إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات

إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات

تصميم نظام بانهارد

ابتكر إميل ليفاسور التصميم الميكانيكي الأساسي الذي لا يزال مستخدم في معظم السيارات حتى اليوم، والذي يتضمن وضع المحرك في مقدمة السيارة وليس في الخلف أو تحت المقاعد كما كان شائعًا حينها، واستخدم نظام نقل حركة الذي يعتمد علي علبة التروس لنقل القوة إلى العجلات الخلفية.

إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات

أول ناقل حركة حديث

قدم إميل ليفاسور الكلتش " القابض" ودواسة القابض وعصا التروس "ناقل الحركة" لأول مرة في سيارته عام 1891، متجاوزًا أنظمة الدفع بالحزام غير الفعالة المستخدمة في السيارات السابقة.

الريادة في سباقات السيارات

كان يعمل إميل ليفاسور سائق سباقات، وفاز بأول سباق سيارات حقيقي في التاريخ من باريس إلى بوردو والعودة لمسافة 1200 كيلومتر في عام 1895، وسجل سرعة متوسطة بلغت 24 كم /ساعة، وأثبتت هذه الانتصارات موثوقية تصميماته للعالم.

إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات

إنشاء شركة رائدة

تعاون إميل ليفاسور مع شريكه رينيه بانهارد للحصول علي تراخيص تصنيع محركات جوتليب دايملر في فرنسا، وقاما بتطوير وبناء أول سيارات "بانهارد وليفاسور".

وفاه إميل ليفاسور

توفي إميل ليفاسور في عام 1897 متأثر بإصابات خطيرة بسبب تعرضه لحادث أثناء مشاركته في سباق باريس-مارسيليا-باريس عام 1896، وقد تم بناء نصب تذكاري لتخليد ذكراه وإسهاماته الكبيرة في صناعة السيارات.

إنجازات إميل ليفاسور في صناعة السيارات

نبذة عن تاريخ شركة بنهارد ليفاسور

شركة بانهارد و ليفاسور هي شركة فرنسية لصناعة السيارات توقف نشاطها المدني في عام 1967، بعد أن استحوزت عليها شركة سيتروين، ولا تزال الشركة إلى اليوم مصنعة للمركبات العسكرية، وعلى رأسها مدرعة خفيفة 4 × 4 أو بنهارد إيه إم إل، وتنتج في مصنعين في مارولز-إن-هوريبواكس وسان جيرمان-لافال تحت اسم بانهارد ديفانس .

صناعة السيارات إميل ليفاسور بانهارد وليفاسور نظام بانهارد تصنيع السيارات سباقات السيارات

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

ايمان علاء عروس المنوفية

فرح قلب جنازة| ابن عمة عروس بنها لـ “صدى البلد”: شيلنا العربية من فوق الضحية بعدما طارت من الباب أثناء الزفة

رمضان صبحي

الحبس 10 سنوات .. أول تعليق من محامي المتهم الرئيسي في قضية رمضان صبحي

اعرف لجنتك.. رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك.. رابط وخطوات الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

أرشيفية

سيارات إغاثة مرورية وخط ساخن.. خريطة لمساعدتك بشوارع القاهرة والجيزة

أرشيفية

عناصر جنائية.. حبس 11شخصا لاتهامهم في مشاجرة بالأسلحة

أرشيفية

حبس سائق بإحدى شركات النقل الذكى الشهيرة للتعدي على سيدة

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

