كشفت عن اسم الدلع .. حقيقة علاقة أسماء جلال بعائلتها

كشفت الفنانة أسماء جلال حقيقة و صحة التصريحات المتداولة مؤخرًا بشأن عائلتها، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا ولم يصدر عنها بأى شكل من الأشكال.

وكتبت أسماء جلال عبر خاصية القصص القصيرة على «إنستجرام»: "أؤكد بشكل واضح أن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إلى غير صحيح تماما، ولم يصدر منى بأى شكل من الأشكال. وأرفض رفضا قاطعا الزج باسمى أو باسم أسرتى فى أى محتوى مسيء أو مختلق".

وتابعت: "سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أى جهة أو شخص يقوم بتداول أو نشر هذه الأكاذيب أو الترويج لها، حفاظا على حقى وحق عائلتى وسمعتنا".



وكانت قد كشفت الفنانة أسماء جلال عن ذكريات طفولتها، قائلة: “أنا بحب أسم سوسو ومبحبش حد يقولي سم سم، وأنا مش شبه أهلي".