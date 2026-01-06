تأجيل قرار وقف ربط محطات الطاقة الشمسية.. استعدادا لدراسة جديدة لضمان استقرار الشبكة

كشف المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، تفاصيل الاجتماع الموسع الذي عُقد برئاسة وزير الكهرباء ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قائلا: إنه تم الاتفاق على تأجيل العمل بالكتاب الدوري الذي كان يقضي بوقف تلقي طلبات ربط محطات الطاقة المتجددة بنظام “صافي القياس”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، أن الشعبة أبدت عدة ملاحظات على مشروع الكتاب الدوري، كان من أهمها إغفال مبدأ "المشاورة المجتمعية" الذي كان عُرفاً سائداً قبل إقرار التشريعات الجديدة.

وتابع أن هناك تباين في وجهات النظر الفنية؛ فبينما ترى الوزارة وجود مشكلات تقنية تؤثر على محولات وشبكات التوزيع نتيجة ربط محطات الطاقة الشمسية، أكدت الهيئة الاستشارية للشعبة -التي تضم رؤساء سابقين لجهاز تنظيم الكهرباء وأساتذة جامعيين- أن القدرات المربوطة حالياً لا تشكل خطراً تقنياً على الشبكة.