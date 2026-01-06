الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد المسيحيين

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع قطاعات وفروع الشركة، وذلك استعدادا لاستقبال أعياد الأخوة المسيحيين.

وأكد المهندس إيهاب الفقي، أنه تم التأكيد على استمرار العمل بجميع قطاعات التشغيل والشبكات ومراكز الشحن لخدمة عملاء الشركة لكافة الفروع التابعة مع تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم والإدارات في مواقع عملهم لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي طارئ أو بلاغات مع الدفع بمولدات حديثة متنقلة بقدرات مختلفة للتعامل مع أي أعطال طارئة أو انقطاعات محتملة.

كما شدد الفقي على ضرورة التعاون والتنسيق الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية والنجدة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في كافة الأمور المتعلقة بالتغذية الكهربائية.

وأكدت الشركة استمرار تلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 121، والتعامل معها على الفور واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى المقدمة.

وتقدم الفقي بهذه المناسبة السعيدة بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لجميع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليكم بالخير ولمصرنا العزيزة الغالية كل تقدم وازدهار.

