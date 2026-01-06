المشرف العام على بنك المعرفة المصري: هو واحد من أكبر منصات المكتبات الرقمية بالعالم

أكدت الدكتورة جينا الفقي المشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة واحد من أكبر منصات المكتبات الرقمية على مستوى العالم .



وقالت جينا الفقي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بنك المعرفة عليه كم هائل من البيانات والمعلومات ومفتوحة للتحميل لكل الطلاب والباحثين ".

وتابعت جينا الفقي:" الباحثون يستطيعون الوصول لكل المعلومات التي يرغبون الحصول عليها في شتى المجالات وذلك من خلال ضغطة زر واحدة ".

وأكملت جينا الفقي:" العالم بأكمله مفتوح أمام الطالب أو الباحث عن طريق بنك المعرفة ".

ولفتت جينا الفقي:" بنك المعرفة يقوم بتحديث البيانات والمعلومات عليه لحظة بلحظة "، مضيفة:" كافة المنشورات العلمية الحديثة متواجدة على بنك المعرفة".

