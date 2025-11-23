بعد تخصيصه رسميا .. كل ما تريد معرفته عن مقلب الردش ومخلفات البناء بالقاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تخصيص مقلب رسمي موحد لإلقاء الردش ومخلفات البناء بجوار الطريق الدائرى الأوسطى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق.

تفاصيل تخصيص مقلب موحد لإلقاء الردش

_ هو المكان الوحيد المصرح للمقاولين باستخدامه مع الالتزام باستخراج تصريح لنقل المخلفات وربطه بالموقع .

_ تقديم ما يثبت التخلص الآمن بالمقلب.

_ فرض عقوبات مشدد على المخالفين.

_ لاستخدام بالمجان لمدة شهر، ثم سيتم دفع رسم رمزى على النقلة الواحدة .

_ تم اختيار هذا المقلب فى مكان قريب من أغلب مشروعات التطوير الجارية بالقاهرة.

_ سيتم تحديد مسارات محددة لسيارات نقل الردش ومخلفات البناء بالتنسيق مع مديرية الأمن، والمرور، وشرطة المرافق، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة .

_ نشر اللافتات الإرشادية التى تحدد اتجاه المقلب على طول الطرق المؤدية له .

_ منع تحرك هذه السيارات في أوقات الذروة مع الالتزام بتغطية حمولة السيارة بالكامل .

_ تكثيف الحملات الليلية بالتنسيق مع القوات المسلحة وشرطة المرافق والمرور .

_ تفعيل منظومة الكاميرات على المحاور والميادين ومطالع ومنازل الكباري لرصد أي مخالفة لحظيًا .

_ سحب رخص المعدات والسيارات التي يُضبط عليها ردش غير مغطى أو التى تلقي المخلفات في غير المكان المخصص .

_ سيتم توعية المواطنين والمقاولين بأضرار الإلقاء العشوائي لمخلفات البناء وتأثيره على شبكة الطرق .

_ سيتم نشر خرائط ومسارات التخلص الآمن من مخلفات البناء على صفحات المحافظة والأحياء .