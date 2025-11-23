تحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: أكسييد LX موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ أكسييد LX موديل 2026

زودت سيارة أكسييد LX موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات أمامية، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفية، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني.

مواصفات أكسييد LX موديل 2026

تحتوي سيارة أكسييد LX موديل 2026 على الكثير من المميزات، من ضمنها مدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، ونوافذ كهربائية أمامية، وبها مرايات كهربائية، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، وبها مرايات ضم وإغلاق، وبها نظام أقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وتكييف، وبها مثبت سرعة، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها زر لتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS.

أبعاد أكسييد LX موديل 2026

تأتى سيارة أكسييد LX موديل 2026 داخل سوق السيارات المصرية بطول 4533 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1699 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم.

محرك أكسييد LX موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة أكسييد LX موديل 2026 يصل إلى 50 لترا، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها قوة 184 حصانا، ومحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر أكسييد LX موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة أكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و190 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة أكسييد LX موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر مليون و340 ألف جنيه.