سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
تكنولوجيا وسيارات

خطوات هامة للاهتمام بـ هيكل السيارة الخارجي
إبراهيم القادري

للاهتمام بالهيكل الخارجي للسيارة يجب اتباع العديد من الخطوات المنتظمة والتي تشمل الغسيل المنتظم والشامل، وبعدها يتم التجفيف بعناية، ووضع شمع حماية بشكل دوري، بالإضافة إلى تجنب العوامل الخارجية الضارة من ضمنها، أشعة الشمس المباشرة والأتربة المسببة للتآكل.

الغسيل المنتظم

اغسل سيارتك بانتظام للتخلص من الأوساخ والملوثات.

استخدام طريقة الدلوين

استخدم دلو للصابون ودلو اخر للماء النظيف للشطف، واشطف القفاز أو قطعة القماش في دلو الماء النظيف قبل إعادة غمرها في الصابون لمنع انتشار الأوساخ والخدوش.

تجفيف دقيق

استخدم قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة للتجفيف لمنع الخدوش أو علامات الماء.

التشميع السنوي

قم بتشميع السيارة مرتين في العام على الأقل لحماية الطلاء من العوامل الجوية.

أشعة الشمس المباشرة

تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ويجب استخدم مظلات أو أشرعة إذا لزم الأمر لحماية الطلاء.

الوقوف في الظل

عند الغسيل يجب اختيار مكان مظلل وجيد التهوية، وتجنب غسيل السيارة وهي ساخنة لأن أشعة الشمس قد تتسبب في جفاف المواد الكيميائية وتلف الطلاء.

الابتعاد عن المخلفات

ابتعد عن ركن السيارة أسفل الأشجار التي قد تسقط عليها عصارة الأشجار أو مخلفات الطيور، وقم بتنظيف هذه المواد فورا إن وجدت.

الحماية من الصدأ

اغسل السيارة من الأسفل بانتظام لمنع تراكم الأوساخ والأملاح التي قد تسبب الصدأ.

فحص وتصليح

قم بفحص الأضرار الظاهرية من ضمنها، الخدوش والانعواجات واعمل على إصلاحها باستخدام الأدوات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

ترميم الهيكل

إذا كانت هناك أضرار كبيرة في الهيكل فيجب ترميمها عن طريق معالجة الصدأ، وإصلاح الانعواجات، وإعادة طلاء السيارة بعناية .

لا تمسح السيارة وهي جافة

لان مسح الغبار الجاف بقطعة قماش يسبب خدوشاً دقيقة، ويجب شطفها بالماء أولاً.

تجنب الضغط الشديد

لا تضغط بقوة عند الغسيل أو التجفيف لتجنب إحداث خدوش.

استخدام غطاء السيارة

عند ركن السيارة لفترات طويلة في الخارج، استخدم غطاء سيارة جيد التهوية ومتعدد الطبقات لحمايتها من الشمس والظروف الجوية الأخرى.

وجدير بالذكر انه عند اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحفاظ على مظهر هيكل سيارتك الخارجي كأنه جديد تماماً وإطالة عمر الطلاء .

