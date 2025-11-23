للاهتمام بالهيكل الخارجي للسيارة يجب اتباع العديد من الخطوات المنتظمة والتي تشمل الغسيل المنتظم والشامل، وبعدها يتم التجفيف بعناية، ووضع شمع حماية بشكل دوري، بالإضافة إلى تجنب العوامل الخارجية الضارة من ضمنها، أشعة الشمس المباشرة والأتربة المسببة للتآكل.

خطوات هامة للاهتمام بـ هيكل السيارة الخارجي

الغسيل المنتظم

اغسل سيارتك بانتظام للتخلص من الأوساخ والملوثات.

استخدام طريقة الدلوين

استخدم دلو للصابون ودلو اخر للماء النظيف للشطف، واشطف القفاز أو قطعة القماش في دلو الماء النظيف قبل إعادة غمرها في الصابون لمنع انتشار الأوساخ والخدوش.

تجفيف دقيق

استخدم قطعة قماش ناعمة من الألياف الدقيقة للتجفيف لمنع الخدوش أو علامات الماء.

التشميع السنوي

قم بتشميع السيارة مرتين في العام على الأقل لحماية الطلاء من العوامل الجوية.

أشعة الشمس المباشرة

تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ويجب استخدم مظلات أو أشرعة إذا لزم الأمر لحماية الطلاء.

الوقوف في الظل

عند الغسيل يجب اختيار مكان مظلل وجيد التهوية، وتجنب غسيل السيارة وهي ساخنة لأن أشعة الشمس قد تتسبب في جفاف المواد الكيميائية وتلف الطلاء.

الابتعاد عن المخلفات

ابتعد عن ركن السيارة أسفل الأشجار التي قد تسقط عليها عصارة الأشجار أو مخلفات الطيور، وقم بتنظيف هذه المواد فورا إن وجدت.

الحماية من الصدأ

اغسل السيارة من الأسفل بانتظام لمنع تراكم الأوساخ والأملاح التي قد تسبب الصدأ.

فحص وتصليح

قم بفحص الأضرار الظاهرية من ضمنها، الخدوش والانعواجات واعمل على إصلاحها باستخدام الأدوات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

ترميم الهيكل

إذا كانت هناك أضرار كبيرة في الهيكل فيجب ترميمها عن طريق معالجة الصدأ، وإصلاح الانعواجات، وإعادة طلاء السيارة بعناية .

لا تمسح السيارة وهي جافة

لان مسح الغبار الجاف بقطعة قماش يسبب خدوشاً دقيقة، ويجب شطفها بالماء أولاً.

تجنب الضغط الشديد

لا تضغط بقوة عند الغسيل أو التجفيف لتجنب إحداث خدوش.

استخدام غطاء السيارة

عند ركن السيارة لفترات طويلة في الخارج، استخدم غطاء سيارة جيد التهوية ومتعدد الطبقات لحمايتها من الشمس والظروف الجوية الأخرى.

وجدير بالذكر انه عند اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحفاظ على مظهر هيكل سيارتك الخارجي كأنه جديد تماماً وإطالة عمر الطلاء .