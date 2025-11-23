قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
برلمان

500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا

معتز الخصوصي

تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

وحدد قانون انتخابات مجلس النواب عقوبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب .

عقوبة عدم التصويت

نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."

وشملت محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كلا من: 

1-القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.

2-القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.

3-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.

4- الغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.

5-المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.

6-كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.

7-الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.

8-دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.

9-بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.

10-الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.

11-السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.

12 - جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.

13-شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.

نظام القائمة فى المرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب، مخصص له 142 مقعداً

ترشحت قائمة واحدة في دائرتين مخصصتين للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين).

انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية النظام الفردى قانون انتخابات مجلس النواب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

