البترول وقناة السويس توقعان مذكرة لإنشاء محطة للإسالة والتموين بالغاز

وزير البترول وأسامة ربيع
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع إنشاء بنية تحتية خضراء يتضمن إنشاء محطة للإسالة والتموين بالغاز الطبيعي المسال LNG بمنطقة الرسوة ببورسعيد، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في خطوة هامة لتعزيز جهود قناة السويس للتحول الأخضر وفق معايير الاستدامة البيئية الدولية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تأمين إمدادات الغاز لمحطة الإسالة والتخزين بالغاز الطبيعي، والتعاون بين شركات قطاع البترول والهيئة في استكمال الاجراءات التنفيذية والفنية اللازمة لبدء الأعمال في تنفيذ المحطة الجديدة.

وقد عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة قناة السويس وشركات الغاز اجتماعات تشاورية خلال الفترة الأخيرة، كما خضع مشروع تدشين محطة إسالة وتخزين الغاز لدراسة معمقة بمشاركة مؤسسات عالمية من دولة كوريا الجنوبية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري تحدد تفاصيل المشروع وشروط  التنفيذ والتكلفة الاقتصادية، ووصلت إجراءات المشروع إلى المراحل النهائية. 

ومن جانبه، أشاد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بجهود هيئة قناة السويس في مشروعات التطوير ومبادرتها للاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الأخضر، موضحًا أهمية المشروع في الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال كوقود نظيف للسفن يحد من الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحويل قناة السويس لممر ملاحي أخضر.

كما أكد الوزير علي العمل التكاملي بين الوزارة وهيئة قناة السويس لتنفيذ المشروع وتقديم أوجه الدعم  اللازمة و الخبرات الفنية لقطاع البترول ، موضحاً أنه يشكل نواة لجذب استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات مماثلة لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.

من جهته، أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تقديره لتضافر جهود عدد من مؤسسات الدولة ممثلة في كلا من وزارة البترول وشركاتها التابعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في سبيل توفير كافة سُبل النجاح لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متكاملة لتسييل وتخزين وتموين الغاز الطبيعي في نطاق قناة السويس، والتي ستسهم بدورها في دعم جهود استراتيجية التحول إلى قناة خضراء بحلول عام 2030 التزاماً بتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد الفريق ربيع  أن مشروع إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي يعكس انفتاح هيئة قناة السويس على مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري والتي تمضي بخطوات متسارعة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق سياسات خضراء تتوافق مع توصيات المنظمة البحرية الدولية "IMO" بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الشحن البحري، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تخدم المحطة أسطول الهيئة من القاطرات والمعديات المزمع تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي المسال ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الملاحية واللوجيستية تعمل الهيئة على تنفيذها بهدف الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة.

وقع مذكرة التفاهم، ممثلاً عن هيئة قناة السويس، المهندس أحمد البربري مدير إدارة الترسانات، ومن وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

