قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع صدور لائحة القانون الجديد .. تعديلات على شروط الإقامة في الكويت

شروط الإقامة بالكويت تتبدل مع صدور اللائحة الجديدة
شروط الإقامة بالكويت تتبدل مع صدور اللائحة الجديدة
محمد غالي

يبحث الراغبون في السفر والاقامة بدولة الكويت، عن شروط الإقامة بالكويت،  بعد تعديل قانون إقامة الأجانب، وجاء القرار ليضع إطارا تنظيميا شاملا لدخول الأجانب إلى البلاد وإقامتهم وتنظيم فئات التأشيرات والزيارات وضوابط الإقامة والعمل.

دولة الكويت

شروط الإقامة بالكويت تتبدل مع صدور اللائحة الجديدة
 

ينص القرار على عدم السماح بدخول أو خروج أي أجنبي إلا بجواز سفر ساري أو وثيقة معتمدة، مع الالتزام باستخدام المنافذ الرسمية المحددة ومنها مطار الكويت الدولي وعدد من المنافذ البرية والبحرية. 

واشترط حصول الزائر أو المقيم على سمة دخول صادرة من الجهات المختصة، مع إعفاء بعض الجنسيات وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وتضمن القرار تحديد أنواع سمات الدخول التي يسمح بمنحها، وتشمل سمات للإقامة مثل العمل بالحكومة أو القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية أو المستثمرين والشركاء التجاريين أو الالتحاق بعائل أو الدراسة، إضافة إلى سمات للزيارة مثل الزيارة الحكومية والتجارية والعائلية والسياحية والعلاجية والزيارات متعددة السفرات.

أجاز القرار بقاء الأجنبي الداخل بغرض الإقامة لمدة شهرين لاستكمال الإجراءات، واشترط أن يكون جواز السفر صالحا لمدة ستة أشهر عند طلب الإقامة، مع إمكانية تحويل الإقامة بين الأغراض المختلفة وفقا لضوابط الإدارة العامة لشئون الإقامة.

مدة الإقامة العادية بخمس سنوات قابلة للتجديد

حدد القرار مدة الإقامة العادية بخمس سنوات قابلة للتجديد، وترتفع إلى عشر سنوات لفئات محددة منها أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات، وتصل إلى خمس عشرة سنة للمستثمرين الأجانب وفقا لقانون الاستثمار المباشر. 

وألزم بتوافر التأمين الصحي كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة.

وبين القرار الفئات التي يسمح لها بكفالة العمالة المنزلية، وعدد العمالة المسموح به لكل فئة، مع منح مدير عام شئون الإقامة صلاحية زيادة العدد وفقا لاعتبارات تتعلق بالأسرة والدخل والسكن.

وألزم القرار الأجانب بتقديم جواز السفر عند الطلب والإبلاغ عن فقده، وألزم الفنادق والشقق المفروشة بالإخطار عن النزلاء الأجانب خلال 24 ساعة.

إجراءات منح الإقامة للمولودين

وحدد إجراءات منح الإقامة للمولودين داخل الكويت خلال أربعة أشهر من الولادة.

وأجاز القرار منح إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وتمديد سمات الزيارة بما لا يتجاوز سنة واحدة، مع إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة عادية في ظروف محددة مثل الزيارات الحكومية أو العائلية أو للعمالة المنزلية.

شملت اللائحة ضوابط لمنح الإقامة للعاملين في الحكومة والقطاع الأهلي والشركاء التجاريين والطلبة والعاملين بدون عمل، وملاك العقارات، وزوجات وأبناء المواطنين والمواطنات في حالات معينة، إضافة إلى ذوي الشهداء وبعض الفئات من المقيمين بصورة غير قانونية ممن يحملون جوازات سفر أجنبية.

وألزمت اللائحة المتقدمين لأول إقامة بتقديم صحيفة حالة جنائية وشهادة صحية وخضوع للبصمة، واستثنت فئات مثل الأطفال دون 18 عاما الملتحقين بعائل.

ونظم القرار شروط الغياب خارج الكويت بحيث لا يتجاوز ستة أشهر لحامل الإقامة مع استثناءات محددة، وفيما يخص العمالة المنزلية فلا يسمح لهم بالبقاء خارج البلاد لأكثر من أربعة أشهر دون إذن مسبق.

وشدد القرار على حالات الإبعاد الإداري للأجنبي إذا لم يكن لديه مصدر دخل أو عمل لدى غير جهة عمله أو في الحالات التي تتعلق بالمصلحة العامة أو الأمن العام، بما في ذلك صدور أحكام جنائية معينة.

واختتم القرار بتحديد رسوم سمات الدخول والإقامة والخدمات الأخرى، حيث تبلغ رسوم معظم سمات الدخول للإقامة عشرة دنانير كويتية، بينما تحتسب سمات الزيارة برسوم عشرة دنانير عن كل شهر.

دولة الكويت

الرسوم المقررة للدخول دولة الكويت


حددت المادة 39 من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في دولة الكويت الرسوم المقررة لسمات الدخول، والإقامة، والخدمات المرتبطة بتنظيم شؤون الأجانب، وجاءت الرسوم وفق الجداول الرسمية التالية:

أولا سمات الدخول

سمات الدخول للإقامة
تبلغ رسوم سمة الدخول للعمل في القطاع الحكومي أو الأهلي والعمالة المنزلية ومزاولة النشاط التجاري أو الصناعي والالتحاق بعائل والدراسة والعقود الحكومية المؤقتة والمستثمر الأجنبي والعمل المؤقت في القطاع النفطي عشرة دنانير كويتية لكل سمة.

سمات الدخول للزيارة
تحتسب رسوم سمات الزيارة الحكومية أو التجارية أو العائلية أو الخاصة أو العلاجية أو الزيارات متعددة السفرات والسياحية وزيارات الأنشطة الرياضية أو الثقافية والاجتماعية بعشرة دنانير عن كل شهر، بينما تبلغ رسوم سمة زيارة المرور وسائقي مركبات النقل والزيارة الطارئة عشرة دنانير ثابتة.

ثانيا رسوم الإقامة

تشمل رسوم الإقامة عشرين دينارا سنويا للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي والطلبة الأجانب، بينما تبلغ خمسين دينارا سنويا لإقامة الشريك الأجنبي والمستثمر الأجنبي ومالك العقار. وتفرض عشرة دنانير سنويا على إقامة العمالة المنزلية والأجنبية الأرملة أو المطلقة من مواطن ولديها أبناء.
وتصل الرسوم إلى خمسمائة دينار سنويا لإقامة الأجنبي كفيل نفسه، في حين تبلغ عشرين دينارا سنويا لفئات من المقيمين بصورة غير قانونية ممن حصلوا على جوازات سفر أجنبية والعسكريين المتقاعدين وذوي الشهداء الأجانب.
كما تبلغ رسوم إقامة رجال الدين من الأئمة وخطباء الحسينيات عشرين دينارا سنويا.

ثالثا رسوم الالتحاق بعائل

تحدد الرسوم بواقع عشرين دينارا سنويا عن كل فرد للملتحقين بعائل في القطاع الحكومي أو الأهلي أو الطلبة، بينما تبلغ أربعين دينارا للشريك الأجنبي والمستثمر الأجنبي ومالك العقار ورجال الدين.
وتصل رسوم الالتحاق بعائل للأجنبي كفيل نفسه إلى مئة دينار سنويا عن كل فرد.

رابعا رسوم الالتحاق بعائل للفئات الخاصة

تشمل عشرين دينارا سنويا لأبناء المواطنة الكويتية الحاصلة على الجنسية بالتبعية وزوجة وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية ممن حصلوا على جوازات أجنبية وزوجة وأبناء الشهداء الأجانب وزوجة وأبناء المواطن أو المواطنة الخليجية.
وتبلغ عشرة دنانير سنويا لزوجة المواطن والأجنبي زوج المواطنة ولأبناء المواطنين الكويتيين ووالديهم من غير الكويتيين.
ويعفى أبناء المواطنة الكويتية بصفة أصلية من الرسوم، بينما تصل رسوم الالتحاق بعائل لغير الزوجة والأبناء إلى ثلاثمائة دينار سنويا.

سادسا رسوم إقامة العمالة المنزلية الإضافية

تبلغ رسوم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الكويتية خمسين دينارا، مع زيادة خمسين دينارا عن كل عامل إضافي لاحق، ورسوم التجديد عشرة دنانير سنويا.
وتصل رسوم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الأول للأسرة الأجنبية إلى أربعمائة دينار، مع زيادة مئة دينار عن كل عامل إضافي، بينما تبلغ رسوم التجديد خمسين دينارا سنويا.
ويتم احتساب رسوم الإقامة للعامل المنزلي الإضافي الأول المكفول من قبل الدبلوماسيين بمئة دينار، مع زيادة مئة دينار عن كل عامل إضافي، ورسوم التجديد عشرة دنانير سنويا.

إقامة الأجانب شروط الإقامة بالكويت شروط الإقامة الإقامة بالكويت الإقامة العادية دولة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد