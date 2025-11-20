بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع مؤشراتها

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع اليوم /الخميس/ على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 17.27 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8831.39 نقطة، إذ جرى تداول نحو 329 مليون سهم عبر 21 ألفا و775 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 78.5 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 53.62 نقطة، بما نسبته 0.65% ليصل إلى مستوى 8339.88 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 196 مليون سهم من خلال 12 ألفا و498 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 28.6 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 9.06 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 9390.42 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 132 مليون سهم عبر 9277 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 49.8 مليون دينار كويتي.



وسجل مؤشر "رئيسي 50" ارتفاعا بنحو 70.74 نقطة بما نسبته 0.84% ليصل إلى مستوى 8484.99 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 89 مليون سهم عبر 6508 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 17.5 مليون دينار كويتي.



وكانت شركات "الإماراتية" و"الكوت" و"كامكو" و"أسيكو" و"التخصيص" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "ميدان" و"تمدين أ" و"امتيازات" و"ايفا فنادق" و"اكتتاب" الأكثر انخفاضا.