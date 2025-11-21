بدء تصويت الجالية المصرية بالكويت في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية بالكويت، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وقام السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (B).

وافتتح السفير أبوالوفا وحرمه وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لدي الكويت عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ودعت السفارة أبناء الجالية المصرية في الكويت إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الهام وممارسة حقهم في عملية التصويت واختيار من يصلح لتمثيلهم في مجلس النواب.

وحرص أبناء الجالية المصرية بالكويت على التواجد أمام اللجنة الانتخابية قبل موعد بدء الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة وتجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تُنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.

