ريم مصطفي تستعرض جمالها من حفل زفاف نجلها

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها صورا من حفل زفاف نجلها ، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء.



وقد خطفت ريم مصطفى أنظار جمهورها بإطلالة جذابة وأنيقة، حيث ارتدت فستان لافت باللون الفضي، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا من جمهورها ومتابعيها.

زفاف شقيق ريم مصطفي

واحتفلت الفنانة ريم مصطفى بزفاف ابنها امس وذلك وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وكان مفاجأة الحفل إحياء أحمد سعد له فى أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى.

وحرصت الفنانة ريم مصطفى على تحية الحضور والرقص فى حفل زفاف ابنها لتخطف الأنظار.