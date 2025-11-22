قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة أحمد سعد.. 10 صور جديدة من حفل زفاف ابن ريم مصطفى

ريم مصطفى فى حفل زفاف ابنها
ريم مصطفى فى حفل زفاف ابنها
سعيد فراج

احتفلت الفنانة ريم مصطفى بزفاف ابنها امس وذلك وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وكان مفاجأة الحفل إحياء أحمد سعد له فى أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى. 

وحرصت الفنانة ريم مصطفى على تحية الحضور والرقص فى حفل زفاف ابنها لتخطف الأنظار. 

ظهور ريم مصطفى فى مهرجان القاهرة 

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن جلسة تصوير جديدة خضعت لها على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث استعرضت من خلالها الإطلالة الأنيقة التي لفتت بها الأنظار خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم الخميس الماضى، ونشرت ريم الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام لتشارك جمهورها تفاصيل ظهورها اللافت على السجادة الحمراء.

وظهرت ريم بفستان أزرق ثلجي مرصّع بالخرز والتطريزات البراقة مع تفاصيل من الشراريب اللامعة التي منحت الإطلالة حركة انسيابية مفعمة بالحيوية، في تصميم يجمع بين الفخامة والأنوثة الراقية. وتميز الفستان بقصته الضيقة التي أبرزت رشاقتها وأناقة قوامها، و لاقت جلسة التصوير تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، الذين أثنوا على إطلالتها ووصفوها بأنها واحدة من أجمل إطلالات مهرجان الجونة السينمائى هذا العام.

أعمال ريم مصطفى 

وفي سياق آخر، تخوض ريم مصطفى سباق دراما رمضان 2026 بمسلسل "فن الحرب"، الذي يجمعها بالنجم يوسف الشريف للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة وإنتاج شركة أروما، حيث تقدم ريم من خلاله شخصية مختلفة ومفاجئة للجمهور، وقد بدأت ريم بالفعل التحضيرات الخاصة بالدور تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

مسلسل فن الحرب "فن الحرب" بطوبة يوسف الشريف، ريم مصطفى وعدد كبير من النجوم الذين يجرى التعاقد معهم حالياً، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويسجل العمل عودة  يوسف الشريف إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر أربع سنوات.

كما تستعد ريم مصطفى أيضاً لتصوير أحدث أفلامها السينمائية "حين يكتب الحب"، والذي يضم نخبة من نجوم السينما، بينهم معتصم النهار في أولى تجاربه بالسينما المصرية، إلى جانب أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، جميلة عوض، شيري عادل، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، شريف حافظ، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات وإخراج محمد هاني.

ريم مصطفى الفنانة ريم مصطفى زفاف ابن ريم مصطفى أعمال ريم مصطفى أفلام ريم مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

Afreela EV 1

ظهور سيارة أفيلا 1 EV الكهربائية لأول مرة في معرض CES

بورش كايين

طرح سيارة بورش كايين بقوة 1139 حصانًا.. صور

منصة تويتش

رقابة الإنترنت تشتد.. أستراليا تدرج منصة شهيرة ضمن قائمة المنصات المحظورة

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد