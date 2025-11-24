قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

حضور السيدات يغلب على عدد من لجان انتخابات مجلس النواب بالمقطم

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أ ش أ

توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الخامسة عشر بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة واصطفت قوات الشرطة بشكل واضح أمام اللجان الانتخابية للتأمين ومساعدة وإرشاد الناخبين. 


وتم رصد وتيرة توافد الناخبين خلال الفترتين السابقة واللاحقة على ساعة الراحة بين الثالثة والرابعة عصرا، حيث غلب الناخبون الرجال كبار السن والسيدات على الحضور أمام اللجنة مدرسة الشهيد الرائد أبو شقرة الرسمية المتميزة للغات، والتي تقع بها لجنة وحيدة، فيما غلب على مدرسة جابر الصباح حيث بها 3 لجان وشهدت توافدا واضحا للسيدات، بينما سجلت لجنتين بمدرسة المقطم الإعدادية بنين تواجدا واضحا للشباب والسيدات، حيث اصطفوا بكثافة أمام اللجنة بمجرد انتهاء ساعة الراحة بين الثالثة والرابعة عصرا. وخلا المشهد أمام جميع اللجان التي تم رصدها من أية مظاهر للدعاية الانتخابية المخالفة، أو مكبرات الصوت. 


وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا. وتُجرى عملية الاقتراع على مدار اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم انتخابات مجلس النواب منطقة المقطم بمحافظة القاهرة اصطفت قوات الشرطة مساعدة وإرشاد الناخبين

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

وزير الاتصالات الماليزي

ماليزيا تقرر منع وصول القصر لوسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من 2026

البحرين وبريطانيا

البحرين وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

قوات الدعم السريع تعلن هدنة إنسانية في السودان من طرف واحد لثلاثة أشهر

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

