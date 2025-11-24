حضور السيدات يغلب على عدد من لجان انتخابات مجلس النواب بالمقطم

توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بعدد من اللجان الانتخابية بالدائرة الخامسة عشر بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة واصطفت قوات الشرطة بشكل واضح أمام اللجان الانتخابية للتأمين ومساعدة وإرشاد الناخبين.



وتم رصد وتيرة توافد الناخبين خلال الفترتين السابقة واللاحقة على ساعة الراحة بين الثالثة والرابعة عصرا، حيث غلب الناخبون الرجال كبار السن والسيدات على الحضور أمام اللجنة مدرسة الشهيد الرائد أبو شقرة الرسمية المتميزة للغات، والتي تقع بها لجنة وحيدة، فيما غلب على مدرسة جابر الصباح حيث بها 3 لجان وشهدت توافدا واضحا للسيدات، بينما سجلت لجنتين بمدرسة المقطم الإعدادية بنين تواجدا واضحا للشباب والسيدات، حيث اصطفوا بكثافة أمام اللجنة بمجرد انتهاء ساعة الراحة بين الثالثة والرابعة عصرا. وخلا المشهد أمام جميع اللجان التي تم رصدها من أية مظاهر للدعاية الانتخابية المخالفة، أو مكبرات الصوت.



وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا. وتُجرى عملية الاقتراع على مدار اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.