قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

70 % لحل أزمة البطالة.. عبدالمجيد يقترح اشتراط تعيين نقابيين لترخيص الصحف الجديدة

أيمن عبدالمجيد
أيمن عبدالمجيد

استعرض أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين عضو مجلس النقابة، نصوص القوانين التي تتحدث عن حقوق الزملاء المتعطلين عن العمل.

وتساءل في فيديو نشره على موقع فيسبوك: هل النقابة تتحمل مسؤولية تشغيل الزملاء المُتعطلين؟ وهل يُلزمها قانونها 76 لسنة 1970 بتعويضهم تعويضًا يكفل لهم حياة كريمة حال لم توفر لهم فرص عمل؟.

وهل تَضمن القانون 180 لسنة 2018 حلولًا جذرية لأزمة البطالة؟ وما هي تلك الحلول إن وجدت؟ ولماذا لم تطبق مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة النصوص التشريعية القائمة لحماية حقوق أعضائها؟.

وتابع عبد المجيد، في هذا اللقاء الأسبوعي نجيب عن تلك التساؤلات، ونطرح العلاجات الجذرية لأزمة البطالة، وتراجع معدلات فرص العمل.

وقال عضو مجلس النقابة إن القانون 76 لسنة 1970 يتكون من 122 مادة وتم العمل بهذا القانون في 17 سبتمبر 1970 عقب نشره في الجريدة الرسمية، وتضمن القانون السعي لإيجاد عمل الصحفيين المتعطلين أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة إذ أن هناك نص تشريعي ضمن المادة 3 في القانون ملزم لنقابة الصحفيين أن تسعى لإيجاد فرص عمل للزملاء المتعطلين أو تعويضهم بالحصول على بدل البطالة والتعويض لحين خلق فرصة عمل لهم.

حلول جذرية لملف البطالة

وأكد أن على مجلس النقابة أن يبحث عن حلول جذرية لملف البطالة من خلال وضع دراسات جدوى لاحتياجات السوق وربط سياسات القيد باحتياج سوق العمل ودراسة سوق العمل واحتياجاته ووضع خطط تدريب وتأهيل.

نسبة المقيدين بجداول القيد عن 70% 

وحول الحلول، قال عبدالمجيد إنه اقترح إضافة مادة في القانون يشترط من خلالها على كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المقيدين بجداول القيد عن 70% من قوة العمل بالصحيفة، كما يشترط على هذه الصحف إرسال كشف بإجمالي عدد العاملين المتدربين والمقيدين بالنقابة على أن تلتزم الجريدة بتوفيق أوضاع غير المعينين في غضون عامين، وبذلك يتم حل المشكلة عندما يطبق هذا على الصحف الجديدة طالبة الترخيص بأن هناك شرط وهو وجود 70% من قوة العمل أعضاء بالنقابة، وبذلك نكون قد أنهينا مشكلة خلق فرص عمل.

أيمن عبدالمجيد الصحفيين نقابة الصحفيين أزمة البطالة الصحف الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد