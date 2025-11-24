الشريعي يستقبل رئيس الاتحاد السكندري

استقبل ظهر اليوم بمقر النادي أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي محمد احمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، في زيارة ودّية تعكس العلاقات المميزة بين الناديين وحرصهما على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرياضية والإدارية.

وخلال الزيارة، حرص الشريعي علي تقديم درع نادي إنبي، لرئيس نادي الاتحاد، احتفالًا بمرور ٤٠ عامًا على إنشاء النادي، في لفتة تقديرية تؤكد عمق الروابط بين المؤسستين.

وقد أعرب محمد أحمد سلامة عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيدًا بقيمة نادي إنبي ومكانته على الساحة الرياضية، ومؤكدًا تقديره الكبير للدور الذي يلعبه النادي في دعم الرياضة المصرية، كما ثمّن العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين، مؤكدًا حرصه على استمرار مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون وتفتح آفاقًا جديدة للتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة.

واختُتمت الزيارة في أجواء ودية تؤكد رغبة الطرفين في استمرار التعاون البنّاء بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز العلاقات بين الأندية.