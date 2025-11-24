تكريم الراحل محمد صبري.. أيمن يونس يشيد بوفاء جماهير الزمالك

أشاده ايمن يونس باعب الزمالك السابق بتكريم الراحل محمد صبري قبل لقاء وزيسكو الزامبي .

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" لا نجد الكلمات التي تصف عظمه و جمال و وفاء جماهير الزمالك ..بجد ربنا يخليكوا لينا..انتوا السند الحديدي الذي لا يلين و لا يمل و لا يتوقف عن مسانده الزمالك و نجومه في كل وقت..



وتوجه النجوم القدامى إلى الجماهير قبل انطلاق المباراة وهم يرتدون قمصانًا سوداء تحمل صورة محمد صبري، في لفتة إنسانية تعكس تقديرهم الكبير لما قدمه الراحل للنادي عبر مسيرته الحافلة.



وقف فريقي الزمالك وزيسكو الزامبي دقيقة حداد على روح أسطورة الزمالك الراحل محمد صبري الذي توفي منذ أيام في حادث سير، وذلك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم.

وارتدي لاعبي الزمالك تيشيرت أسود على صورة الراحل محمد صبري قبل بدء اللقاء تكريما له، كما قامت الجماهير البيضاء بعمل تيفو للراحل بعنوان : الكونت .. محمد صبري، وغيرها من البانرات أبرزها : بنكسب بشقانا يا صبري، وستظل لنا أسطورة خالده.